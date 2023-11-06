《美食無間》滿滿「最餓感」 傅孟柏、王柏傑大嗑6隻活體鱈場蟹
《美食無間》於三立上周首播，討論最多的就是劇中美食部分，是一部讓人看了最有罪惡感（最餓感）的影集，而雙帥「東坡CP」傅孟柏與王柏傑的組合也滿足了女性觀眾族群，帥又酷，特別是傅孟柏演活了只有吃喝沒有玩樂的警察，從食材就看出拍攝成本，6隻非常新鮮的活體鱈場蟹被拆吃入腹，觀眾都趁廣告時間打開外送APP。
記者羅凌筠／綜合報導
而《美食無間》討論度最高的，就是不惜重金使用活的鱈場蟹，該劇美食指導蕭維政為了幫劇組節省預算，買好已經掛掉的蟹到拍攝現場，卻發現烹煮出來的蟹肉不夠Q彈，無法順利拔出具有彈性的蟹腿肉，還好拍攝場景在五股的新方水產，該店本就是海鮮批發市場，甚至也是用直播賣海鮮，同劇中設定，於是現場馬上挑選了6隻非常新鮮的活體鱈場蟹，才順利拍到3位主演輕鬆拉出蟹腳肉的Q彈誘人鏡頭。
但其實劇中演員吃美食是要付出代價的，劇中一場簡嫚書遇到小混混追的劇情，高大的傅孟柏一把就將她扛起來跑，傅孟柏笑說那場原本的設定是他拉著簡嫚書跑，但看畫面他們身高差太懸殊，於是他忽然靈感一來，覺得說不定可以把她扛起來跑，「她看起來很輕，但沒想到實際上嫚書比想像中更輕，所以剛好當作飯後運動，導演也很仁慈沒有讓我們跑太多次。」
而王柏傑在劇中雖然是殺手，但吃貨演得到位，特別是注重儀式感，隨身有自己專屬的整套餐具，但實際上王柏傑卻和劇中的角色「黎子東」這一點完全相反，他對吃還好，沒什麼要求，唯一不喜歡吃蔥，什麼蔥都不行，但這次拍攝他竟然吃了蔥油餅，尤其是他與傅孟柏併桌酸菜白肉鍋那一場戲，火鍋雖然好吃，但他說最好吃的卻是蔥油餅，不吃蔥的他本來只想吃一塊，但結果吃下了一整張蔥油餅。