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日本和韓國要資助！菲律賓高鐵計畫曝　排除中國投資

▲日本首相岸田文雄（左）於日前訪問菲律賓總統小馬可仕（右），雙方洽談軍事安全問題。而菲律賓交通部長則在今（6）日指出高鐵將尋求日本、韓國和印度的投資。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相岸田文雄（左）於日前訪問菲律賓總統小馬可仕（右），雙方洽談軍事安全問題。而菲律賓交通部長則在今（6）日指出高鐵將尋求日本、韓國和印度的投資。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

隨著中國和菲律賓的關係因南海衝突而越來越緊張，菲律賓也積極尋找中國以外的投資國。為了建設國內高鐵，在菲律賓政府去年放棄中國作為融資來源國後，今（6）日菲律賓交通部長表示日本、韓國和印度已提出為菲律賓三個鐵路項目提供融資，價值近50億美元（約等同於新台幣1500億元） 。

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菲律賓交通部長潔咪·包蒂斯塔（Jaime Bautista）在今（6）日說，菲律賓政府可能向日本、韓國和印度，這三個國家尋求官方發展援助（ODA）。他表示，政府也可能為部分鐵路項目提供資金或尋求私部門投資。潔咪說：「我們正在和這三國的政府洽談，目前不能透露更多細節。」

菲律賓尋求幫助的鐵路案包括蘇比克至克拉克鐵路項目（Subic-Clark Railway Project）、菲律賓南北高鐵和達沃至迪戈斯段鐵路（Mindanao Railway Project），總價值49.5億美元。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年曾命令官員與中國重新談判貸款協議，由於中國政府沒有對資金請求進行答覆，這些協議被外界視為已取消。

潔咪指出，由於上述這三項鐵路案早在2018年前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）執政時便已和中國展開協商，但直至2023年都毫無動靜，因此菲律賓政府決心尋求中國以外的投資來源國。目前已鎖定日本、韓國和印度，這三國也有表露出投資意向。

菲律賓前總統杜特蒂曾擱置兩國的南海衝突和政治問題，藉此換來中國的數十億美元投資，但隨著新任總統小馬可仕上台，過往的親中路線急轉彎，改走親美路線之外，頻頻在南海跟中國爆發衝突。考量政治因素和誠信問題，菲律賓政府轉往向日本、韓國和印度尋求資助，目前由日本貸款資助的菲律賓第一條地鐵，正在首都馬尼拉地區建造中。

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