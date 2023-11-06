日本和韓國要資助！菲律賓高鐵計畫曝　排除中國投資

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菲律賓尋求幫助的鐵路案包括蘇比克至克拉克鐵路項目（Subic-Clark Railway Project）、菲律賓南北高鐵和達沃至迪戈斯段鐵路（Mindanao Railway Project），總價值49.5億美元。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年曾命令官員與中國重新談判貸款協議，由於中國政府沒有對資金請求進行答覆，這些協議被外界視為已取消。
潔咪指出，由於上述這三項鐵路案早在2018年前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）執政時便已和中國展開協商，但直至2023年都毫無動靜，因此菲律賓政府決心尋求中國以外的投資來源國。目前已鎖定日本、韓國和印度，這三國也有表露出投資意向。
菲律賓前總統杜特蒂曾擱置兩國的南海衝突和政治問題，藉此換來中國的數十億美元投資，但隨著新任總統小馬可仕上台，過往的親中路線急轉彎，改走親美路線之外，頻頻在南海跟中國爆發衝突。考量政治因素和誠信問題，菲律賓政府轉往向日本、韓國和印度尋求資助，目前由日本貸款資助的菲律賓第一條地鐵，正在首都馬尼拉地區建造中。
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