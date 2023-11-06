漫畫星、文學星進駐「火球祭」！攜手5樂團展開《看你聽的》4部曲

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🟡《看你聽的》音樂企劃 4 部曲完整公開：
📌首部曲：11/10聯手5大樂團×10 位作家，推出 15 部漫畫、小說和 MV 作品
集結美秀集團〈戀人〉、老王樂隊〈我在愛情的盡頭看見了你和我〉、血肉果汁機〈關閉太陽〉、怕胖團〈月旁月光〉和 icyball 冰球樂團〈能不能和我留在台北（陪我幾天）〉5 大樂團歌曲，邀請潘柏霖、瑪琪朵、程雪森、薛西斯、吐維、陳沛珛、爛貨習作、廢廢子、二毛、HOM 共 10 名作家，用漫畫呈現歌曲所帶入的想像畫面、用小說文字描繪出歌中世界，並加碼推出漫畫版 MV，讓樂迷從不同感官和視角詮釋歌曲世界的想像，全新跨域音樂企劃11月10日於beanfun! 漫畫星、文學星平台準時上線。
📌二部曲：11/25-11/26 攜手「火球祭」，發行《火球特刊》、推聯名拍貼框與週邊
聯手睽違 4 年回歸的「火球祭」，beanfun! 漫畫星、文學星除了成為火球祭唯一指定漫畫、小說閱讀平台外，11/25-11/26 也將於活動現場和樂迷相見！品牌館內除能欣賞樂團歌曲轉譯的文學作品外，完成互動遊戲及打卡任務，還能獲得「火球祭聯名拍貼機」體驗乙次、野餐墊、彈珠汽水或手拿扇等聽團必備小物，還有獨家發行的《火球特刊》，推薦樂迷年度必看的小說及漫畫！
📌三部曲：11/27 漫畫星與黃色書刊共同策劃〈迷途女王遇上火焰先生〉
beanfun! 漫畫星更邀請知名漫畫家「黃色書刊」，以筆下創 50 萬閱讀的超人氣作品《食屍鬼》製作番外篇漫畫〈迷途女王遇上火焰先生〉，故事以漫畫中的角色「喪屍呼美」遇見火球祭靈魂「火焰先生」的二次元冒險故事出發，用畫筆刻劃聽團仔們現場隨著音樂揚起紅土的瞬間，11/27 漫畫星熱血上線！
📌四部曲：完成任務抽 5 大樂團親簽週曆
11/1-11/31 活動期間，凡閱讀《看你聽的》 10 部漫畫和小說作品，即可抽 5 團樂團「超集結簽名版 2024 典藏週曆」，完成指定任務有機會獲得「2024 典藏週曆」與「KKBOX 音樂無限暢聽兌換券」。橘子集團旗下有閑購物推出線上音樂祭，結合「極致音質」、「動漫影音」、「藝文饗樂」與「書店精選」，從 The Beatles 等經典樂團周邊、Marshell 藍芽喇叭到動畫《阿基拉》復刻版金田摩托車模型等，專攻聽團仔必備周邊，活動期間指定商品滿額免運；使用橘子支付於茶湯會消費，加上閱讀《看你聽的》企劃作品，還可抽 2024 典藏週曆與 7-11 零用金。
🟡《看你聽的》企劃漫畫、小說作品簡介：
📌美秀集團〈戀人〉× HOM × 程雪森：將相遇的酸楚瞬間具象刻劃
歌曲描述每次相遇或相處中一定都有不想說破卻又令人難以忘懷的那一刻。歌曲所傳遞的意念在金漫獎最佳潛力獎得主 HOM 改編下，將關係中微妙又小心翼翼的曖昧做出具象化；而暢銷作家程雪森則將歌曲情感細膩的轉化成青梅竹馬間不能明說的迷戀。美秀集團吉他手修齊分享：「兩位創作者都有抓到當初想表達的『一瞬間』，一點酸酸的，卻留在舌下與喉頭間怎樣也揮不去的感受。」
📌老王樂隊〈我在愛情的盡頭看見了你和我〉× 廢廢子 × 潘柏霖：述說末日戀情的模樣
有別於老王樂隊以往的歌曲創作風格，愛情走到盡頭時的關係狀態，在擅長情感刻畫的漫畫家廢廢子筆下，逐步堆疊出男女間的情緒拉扯；而現代詩人及小說家潘柏霖則從女性視角出發，描述剛失戀的女性企圖從消逝的點滴記憶中拼湊出對於這段關係的解釋。老王樂隊主唱立長也滿意地表示：「成品非常細膩，時刻流淌著哀傷，喜歡作者刻畫生活場景的方式，淡淡的、但引人入勝。」
📌血肉果汁機〈關閉太陽〉 × 二毛 × 薛西斯：思辨生活與生存
歌曲傳遞追求生活形式進化的代價，是失去所有自然樂土。充滿想像力的漫畫家二毛，藉由過著重複生活的機器人傳達歌曲核心，自我覺醒、打破世界規則後，才憶起自己也曾有血有肉；創作類型多元的鬼才作家薛西斯，透過文字建構末日世界，探討複製人是否也能產生「愛」，對歌曲背後意涵進行深入思辨。團員們閱讀後也表示：「原來追劇的動力可以讓機器人有血肉之情，這個平行時空關閉太陽很喜歡。」
📌怕胖團〈月旁月光〉 × 爛貨習作 × 瑪琪朵：腦洞大開轉譯團員情史
靈感源於怕胖團團員自身愛情故事的〈月旁月光〉，經由本來也是資深聽團仔的怪奇漫畫家爛貨習作改編成熱血中又帶點浪漫的故事，看看男女主角如何試圖透過音樂拯救地球毀滅；人氣愛情小說家瑪琪朵則以科幻懸疑方式娓娓道出即使故意遺忘，卻仍舊會愛上命中注定的那個你。怕胖團主唱閃亮興奮表示：「每次看到都覺得很驚艷，原來這首歌有力量到能夠讓人創造出這麼多作品，很感動！」
📌icyball 冰球樂團〈能不能和我留在台北（陪我幾天）〉 × 陳沛珛 × 吐維：補足團員未盡戀曲
畫風寫實細膩的漫畫家陳沛珛，以散文般的敘事節奏將 icyball 冰球樂團〈能不能和我留在台北（陪我幾天）〉中遠距離戀人期待能在城市中彼此相伴、但卻又透露出孤單的心境，在畫筆下表露無遺；輕小說作家吐維以輕鬆帶點吐槽的寫作手法，將歌曲背景重新設定於末日爆發前展開的一段戀曲，整體幽默風趣且不失感動。icyball 冰球樂團主唱王高興分享：「很開心第一時間能有改編合作的機會，讓這首歌可以補足沒講完的故事。」
【火球祭beanfun!文學星、漫畫星品牌館攤位資訊】
2023 Fireball Fest. 火球祭
活動日期：2023/11/25（六）至11/26（日）
營業時間：12:00至21:00
活動地點：樂天桃園棒球場（桃園市中壢區領航北路一段1號）