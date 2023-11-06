中華職棒／最佳進步獎入圍！王志煊、李宗賢、邱智呈三人最終名單

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尊榮不凡的年度盛會，明台產險與中華職棒攜手「躍進」，讓今年的「2023明台產險中華職棒頒獎典禮」增添風采，明台產險在台服務超過60年，長期關注及支持棒球運動，秉持集團活絡體育、促進社會健全發展的理念，今年的頒獎典禮明台產險也不缺席，邀請大家一起參與選手的榮耀時刻。
表揚選手成績提升的年度最佳進步獎，樂天桃猿王志煊去年僅在一軍出賽0.1局，今年經過調整後投球表現明顯成長，今年43場後援出賽，拿下11次中繼成功、1次救援成功，防禦率僅1.29，並在10月獲選為投手MVP，各項數據有所進步，已是牛棚重要的後援投手；富邦悍將李宗賢曾在2020年入圍最佳進步獎，今年重新回到熟悉的三壘位置，出賽數再度突破百位數，本季104場出賽，敲出117支安打、3支全壘打，打擊三圍0.318/0.378/0.424，數據創生涯新高；統一7-ELEVEn獅邱智呈逐漸站穩一軍，今年打擊火力提升，4月敲出生涯首轟，本季繳出71支安打、5支全壘打、23打點、打擊率0.313的成績，打擊成績對比往年大躍進，成為獅隊重要外野戰力。
選手在場上拚博，美技守備增添比賽亮點，由球迷朋友票選的年度最佳美技獎已展開投票，今年中華職棒與LINE TODAY合作進行票選，共9位選手入圍，分別是味全龍郭天信；樂天桃猿林子偉、陳克羿、陳晨威；統一7-ELEVEn獅林岱安、陳鏞基；富邦悍將池恩齊、李宗賢；中信兄弟張仁瑋，投票時間至11月13日中午12點截止，每個帳號一天限投一次，邀請球迷朋友選出心目中的最佳美技，https://u.lin.ee/0Vn1CmD/cpbl。
今年是熱鬧的棒球年，從年初到年尾都有滿滿的棒球賽事，感動人心的經典賽、全新中職六隊榮景重現、季中星光閃耀的明星賽、屬於年輕選手的亞冠賽、促進交流的冬季聯盟，中華職棒34年即將順利畫下句點，「2023明台產險中華職棒頒獎典禮」將於11月21日晚間18:30，在台北萬豪酒店登場，不容錯過的年度盛會，歡迎大家一同見證選手的榮耀時刻。
年度最佳進步獎入圍前三名（依姓氏筆畫排列）
| 最佳進步獎
| 王志煊
| 李宗賢
| 邱智呈
- 分數計算方式：每位投票人於每個獎項可分別投下5分、3分、1分票，各代表第一、二、三名選票，也可選擇不投，或僅投其中一個分數類別，累積分數較高者勝出。
- 依據選票辦法第五條：如有兩人以上同分時，以選票中得五分最多票為優勝；如仍有兩人以上同票時，以選票中得三分最多票者為優勝；如再有兩人以上為同票時，以選票中得一分最多票者為優勝；最後如仍有兩人以上為同票時，則並列優勝。
- 此次投票總參與人數：44人（含中職記錄組代表3人）。
- 投票資格：參與中職賽事採訪兩個球季以上之媒體記者。