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劉家昌揭「非法爭產內情」公安也有份！轟甄珍母子：死前還我公道

▲劉家昌（左圖）揭「非法爭產內情」，爆料中國公安也捲入其中，他狂轟甄珍母子（右圖）：「死前還我公道。」（圖／翻攝自劉家昌微博、甄珍FB）
▲劉家昌（左圖）揭「非法爭產內情」，爆料中國公安也捲入其中，他狂轟甄珍母子（右圖）：「死前還我公道。」（圖／翻攝自劉家昌微博、甄珍FB）

記者黃雅琪／綜合報導

83歲劉家昌與前妻甄珍（原名章家珍）離婚後「爭產風波」鬧不停，就連兒子章立衡（原名劉子千）也捲入逃稅風波。今（6）日劉家昌再發文喊道：「希望老天有眼，在我死前還我個公道吧！」揭露母子爭產內情，公安也捲入其中，劉家昌開酸：「章家珍沒那麼多腦筋，都是一個人前演好人的孽子，在背後掌控一切。」

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▲劉家昌打造的華泉小村藝術城。（圖／翻攝自劉家昌微博）
▲劉家昌打造的華泉小村藝術城。（圖／翻攝自劉家昌微博）
劉家昌表示，為了打造「藝術村」讓全世界的華人音樂家和畫家，能夠沒有顧慮的創作，他選定中國大陸江西龍虎山，預估投入5億人民幣建造，因此他賣掉市值約4億人民幣的崑山朋德酒店，另外向邵逸夫夫人方姐借500萬美元開辧費，成立公司名稱也登記上甄珍母子。

▲劉家昌打造的華泉小村藝術城，內部裝潢華麗。（圖／翻攝自劉家昌微博）
▲劉家昌打造的華泉小村藝術城，內部裝潢華麗。（圖／翻攝自劉家昌微博）
建造期間因工程需要資金周轉，劉家昌以低於市價行情2.6億人民幣賣掉昆山酒店，錢匯入甄珍的帳戶，劉家昌指稱：「我叫他先還掉方姐的債務（方姐律師杜律津有詳細的紀錄），回到香港，這對拿到錢的母子原形畢露，態度惡劣的事事對抗我。」他說後來要求甄珍把賣飯店的半數款項，匯到龍虎山繼續施工，但她一毛也不匯。

▲劉家昌（左）多次火力全開痛罵兒子劉子千，父子心結多年未解。（圖／NOWnews資料照）
▲劉家昌（左）直言爭產幕後主使者是兒子章立衡。（圖／NOWnews資料照）
劉家昌控訴：「連好友龐美兒捧場買個小單位，在香港付款給章家珍，也不匯回公司，私吞公款、套匯是刑事犯罪。我們報警，公安以她人在香港為由，不予受理。怕她的刑事犯罪影響到公司，我把她名字拿掉。」大兒子幫忙周轉有限，最後變成爛尾樓，所幸王永慶家族接手協助才完工。

劉家昌痛斥甄珍母子吃相難看：「十年從未來過的章家珍母子，暗地跑來看近2公里項目。紅了眼，又要發大財了，比我以前給的還多！暗地謊報公章遺失，公安不經查證竟發了新章，原始的公章在公司有編號的，他們暗地到工商局，一個辦事員也不經對證，把法人過到她名下。」劉家昌透露，兩週前法院判決，要甄珍還清公司債務：「等法院執行完畢，我再回頭追究她們違造文書和套匯等刑事犯罪。希望老天有眼，在我死前還我個公道吧！」

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