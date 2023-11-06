爆陳明文幫黑幫辦「增見」挨告妨害名譽 黃國昌不起訴確定
民進黨立委陳明文不滿前立委黃國昌曾兩度在臉書公開指，他幫黑道搶手辦接見，質疑他跟竹聯幫寶和會老大邵柏傑是什麼關係，認名譽受損，對黃提起加重誹謗告訴。不過，台北地檢署認定，黃國昌爆料有所本，9月初處分不起訴，陳明文事後也未提再議，全案不起訴確定。
記者潘千詩／台北報導
北檢9月4日不起訴後，黃國昌也在臉書表示，「這種浪費司法資源的垃圾告訴，拖了快兩年。今天，台北地檢署公告「不起訴處分」！陳明文，被打臉了，舒服了嗎？要不要對濫行告訴好好道歉一下！」
黃國昌因擔任「館長」陳之漢槍擊案的委任律師，知悉檢警查出，是竹聯幫和堂寶和會在幕後策劃槍擊案，並於2021年4月、11月間兩度在臉書公開指稱「…一個受雇殺人、猖狂殘暴的犯罪組織…我在說的暴力組織就是寶和會、就是立委陳明文、就是金主鍾文智、就是典獄長謝琨琦！如此離譜的官商勾結與違法濫權…。」
陳明文認為內容不實，對黃國昌提告涉犯加重誹謗罪嫌。不過，檢察官調查後認為，黃國昌的文章都有事實依據，目的是在喚醒社會大眾及相關單位正視黑幫問題，出於善意對可受公評的事發表評論，並無妨害名譽的犯意，因此不起訴。陳明文未提再議，全案不起訴確定。