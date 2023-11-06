唐禹哲求婚成功！《披荊》決賽突襲小13歲蘇小軒　未婚妻背景曝光

快訊／GD驗毒結果呈陰性！步出警局微笑吐一句話

▲BIGBANG隊長G-Dragon（GD、權志龍）在警局驗毒呈陰性。（圖／翻攝JTBC）
▲BIGBANG隊長G-Dragon（GD、權志龍）在警局驗毒呈陰性。（圖／翻攝JTBC）

記者羅凌筠／綜合報導

35歲韓國天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD、權志龍）今（6）日接受仁川警察廳傳喚，初步簡易驗毒結果呈現陰性，GD待在警察廳4小時微笑步出，大方坦蕩向記者說：「已經要求警方進行緊急精密檢查，希望調查機關能夠準確、迅速地發表精密檢查結果。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲G-Dragon遭酒店女經理爆料吸食大麻，後續也被查出毒品來源與李善均是同一人。（圖／GD IG）
▲G-Dragon否認吸毒，盼驗髮、驗尿報告快點出爐。（圖／翻攝G-Dragon IG）
GD透露當天沒有交出手機，如果警方再次傳喚，也將再度出席，當記者問到：「你認為警察進行無理的調查嗎？」GD說：「我不認為在為難人，警察也是根據某人的陳述，在職責上做該做的事情，為了證明我與毒品犯罪沒有關係，我來了，希望粉絲們不要太擔心，請相信我並等待結果。」

警方為了確認GD是否吸毒，採集他的尿液和毛髮，委託國立科學調查研究院進行精密鑑定，一般來說，如果驗毒前5至10天吸毒，簡易試劑就會出現陽性反應，很難鑑定更早之前有沒有吸毒，而GD 2011年涉嫌吸食大麻受到緩起訴處分，警方9月收到毒品在江南酒店流通的情報，對李善均、GD 4人進行刑事立案。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

快訊／GD爆涉毒後首現身警局！堅決否認吸毒　警方出動百人維安

G-Dragon涉毒！情斷23年老東家　YG娛樂切割：非本公司藝人

G-Dragon涉吸毒非初犯！12年前在日本呼大麻　逃過封殺原因曝光

快訊／韓流天王G-Dragon涉嫌吸毒！警方證實：正式立案調查

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞