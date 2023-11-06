快訊／GD驗毒結果呈陰性！步出警局微笑吐一句話

35歲韓國天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD、權志龍）今（6）日接受仁川警察廳傳喚，初步簡易驗毒結果呈現陰性，GD待在警察廳4小時微笑步出，大方坦蕩向記者說：「已經要求警方進行緊急精密檢查，希望調查機關能夠準確、迅速地發表精密檢查結果。」
記者羅凌筠／綜合報導
GD透露當天沒有交出手機，如果警方再次傳喚，也將再度出席，當記者問到：「你認為警察進行無理的調查嗎？」GD說：「我不認為在為難人，警察也是根據某人的陳述，在職責上做該做的事情，為了證明我與毒品犯罪沒有關係，我來了，希望粉絲們不要太擔心，請相信我並等待結果。」
警方為了確認GD是否吸毒，採集他的尿液和毛髮，委託國立科學調查研究院進行精密鑑定，一般來說，如果驗毒前5至10天吸毒，簡易試劑就會出現陽性反應，很難鑑定更早之前有沒有吸毒，而GD 2011年涉嫌吸食大麻受到緩起訴處分，警方9月收到毒品在江南酒店流通的情報，對李善均、GD 4人進行刑事立案。
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