特企／桃喜萌兔現身大稻埕　吉刻市集再創海量人潮

大稻埕一直以來都是台北旅遊人氣地點，搭配上獨特的地理位置，近年更加上台北市政府及週邊文化的推廣薰陶，假日週末滿是休憩散步的人潮與車潮，繼以美式風格餐飲主打的貨櫃市集之後，吉刻市集業者看準場地的潛力，又熟知巨型吉祥物可以聚客，繼橘貓後再度引起話題，希望可以打造出一個『美好時刻・即刻擁有』的優良市集品牌。
吉刻市集負責人表示因現在地攤經濟崛起品牌眾多，也非常的競爭，攤友們也有更高自主的選擇能力，主辦方必須更有意識的完善規章來維護環境安全與整潔，不僅是承租優良場地之外，更要想方設法的提供一個優良的消費環境，促使民眾願意前往並且刺激消費。本週末主題秋海嗨Chill Hi High除了要讓民眾享受秋天的爽感，另是推出了三個月一次的歲末抽獎活動，凡是於2023年10月至2024年1月1日於吉刻市集攤位消費滿200可獲得虛擬抽獎序號一組，消費400則有兩組，以此類推可參加線上抽獎，消費越多機會越多。
本次大獎將抽出Nintendo Switchu 一台，其餘還有千元市集購物金以及市集攤友們的優質產品，攤友們表示很少主辦願意掏腰包自辦抽獎刺激消費，並採購攤友們的商品作為回饋，非常用心。接下來吉刻市集將帶著萌兔七桃到起家的大安森林公園捷運站，迎合主題打造不同的佈景搭配，期盼能提供給前往大安區的遊客不同的購物體驗。
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