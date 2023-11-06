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特企／桃喜萌兔現身大稻埕　吉刻市集再創海量人潮

▲夕陽美景搭配可愛萌兔，現場吸引許多遊客拍照合影。（圖／品牌提供）
▲夕陽美景搭配可愛萌兔，現場吸引許多遊客拍照合影。（圖／品牌提供）

本報訊

這個週末的台北大稻埕河濱公園熱鬧無比，除了膾炙人口的貨櫃市集之外，又有新的市集踩點進駐，伴隨著午後夕陽以及漂亮河景，吉刻市集本次帶著全身討喜色彩的萌兔七桃來到大稻埕五號水門廣場，吸引不少民眾搶拍，毛茸茸的觸感搭上以海洋河堤為主題的簡單佈置，為大稻埕增加了一個快閃打卡的難得機會，遊客至此紛紛排隊合照，七桃成為眾所矚目的焦點。

大稻埕一直以來都是台北旅遊人氣地點，搭配上獨特的地理位置，近年更加上台北市政府及週邊文化的推廣薰陶，假日週末滿是休憩散步的人潮與車潮，繼以美式風格餐飲主打的貨櫃市集之後，吉刻市集業者看準場地的潛力，又熟知巨型吉祥物可以聚客，繼橘貓後再度引起話題，希望可以打造出一個『美好時刻・即刻擁有』的優良市集品牌。

吉刻市集負責人表示因現在地攤經濟崛起品牌眾多，也非常的競爭，攤友們也有更高自主的選擇能力，主辦方必須更有意識的完善規章來維護環境安全與整潔，不僅是承租優良場地之外，更要想方設法的提供一個優良的消費環境，促使民眾願意前往並且刺激消費。本週末主題秋海嗨Chill Hi High除了要讓民眾享受秋天的爽感，另是推出了三個月一次的歲末抽獎活動，凡是於2023年10月至2024年1月1日於吉刻市集攤位消費滿200可獲得虛擬抽獎序號一組，消費400則有兩組，以此類推可參加線上抽獎，消費越多機會越多。

本次大獎將抽出Nintendo Switchu 一台，其餘還有千元市集購物金以及市集攤友們的優質產品，攤友們表示很少主辦願意掏腰包自辦抽獎刺激消費，並採購攤友們的商品作為回饋，非常用心。接下來吉刻市集將帶著萌兔七桃到起家的大安森林公園捷運站，迎合主題打造不同的佈景搭配，期盼能提供給前往大安區的遊客不同的購物體驗。

更多活動詳情，請點擊吉刻市集官方粉絲團

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