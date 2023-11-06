亞幣喜孜孜！這貨幣單日狂升快2% 新台幣升0.5%僅排第五
美國最新就業數據轉弱，降低市場對12月美國聯準會（Fed）再升息的預期，美元指數大跌，主要貨幣兌美元都升值，根據央行提供的數據顯示，以台北匯市場下午4時收盤匯價來看，今（6）日升最多的是韓元，升幅達1.93%，新台幣兌美元也大升1.6角收32.143元，單日升幅0.5%卻僅排第五，不如歐元、星幣、印尼盾升的多。
記者顏真真／台北報導
根據央行統計顯示，美元指數跌1.04%，主要貨幣兌美元今日都升值，其中韓元更是大升了1.93%居冠，再來是歐元升值了0.97%，星幣升值了0.82%，越南盾升幅也有0.66%，都贏過新台幣單日升幅0.5%，而人民幣也升值了0.44%，日圓升幅0.42%。
不過，從2021年至今來看，美元指數仍升值了9.78%，除星幣兌美元升值0.13%之外，其他主要貨幣兌美元仍都貶值，其中貶最多的是日圓，貶幅有23.12%，再來是新台幣貶值了13.85%，然後是人民幣貶值了12.39%，韓元貶值8.36%，越南盾貶值了6.59%，歐元貶幅有5.17%。
若再從2020年至今表現觀察，美元指數大升了16.78%，主要貨幣兌美元也都貶，其中日圓貶超過3成居冠，再來是韓元貶16.26%，歐元貶12.72%，新台幣貶幅也超過1成，來到11.31%，人民幣也貶了10.18%，越南盾貶5.43%，星幣也貶值2.24%。