特企／翻轉400年前經典愛情　新版《羅密歐與茱麗葉》要神父認罪

流傳400多年的愛情故事，究竟要如何翻玩出新意？來自僻室劇團的導演吳子敬擅長整合，在上半場著重的是勇敢去對抗世界的愛情；不二容戲劇工作室的陳品蓉擅長拆解，下半場看到的是無可抵抗的命運。劇中羅密歐因殺人而被判驅逐，將是劃開上下半場的轉折點，上半場有莎劇觀眾熟悉的陽台會、奶媽跟神父的穿針引線，下半場則從400年後的茱麗葉回看，讓故事場景像記憶般重現。
「我劇本裡的神父嗑藥、入獄過，認為羅茱之死都是他害的，他是殺人兇手！」吳子敬說，為了讓觀眾更有共鳴，劇中選用的語彙都蠻現代的，神父像個奇葩，對年輕人來說既是知音又像長輩；另外還會有3個茱麗葉在舞台上，用大段獨白呈現她的愛情觀、國中生年紀就結婚、遭遇丈夫殺人被放逐的心境轉折。
莎士比亞完成《羅密歐與茱麗葉》的時間，和荷蘭東印度公司開始向外擴張約莫同時。陳品蓉分析，原著台詞「茱麗葉你是東方的太陽，哪裡是東方，茱麗葉就是太陽。」隱藏了那個時代向東方擴張的想像，因此在下半場會看到羅密歐的漂流，並打開小劇場的黑盒子，往戶外劇場延伸。
「那種海枯石爛的愛情，很難適用於現代人，我們有一點點愛泛濫，或者是愛無能的問題，所以遇到那種猛烈愛情時會僵掉。」陳品蓉說，但羅茱的故事不只是純愛，透過400年後的茱麗葉來看，雖然她的時代過去了，但是隨著世界的擴張，帶來了更多的戰爭跟仇恨，至今仍未化解，因此她的使命還未完成。
歌劇院藝術總監邱瑗表示，《R＆J and others》為歌劇院全自製節目，是一個限定命題的作品，依循英國「Theatre Green Book」指引，呼應永續觀念，將很多舞台布景、道具重製再利用；莎士比亞和《羅密歐與茱麗葉》一直是推動劇場前進的巨人，這次2名新銳導演透過6位演員，找到重新述說經典的方式，希望也能對現代觀眾有所啟發。
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