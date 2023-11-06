網路假交友甜蜜陷阱 警方及時阻詐

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當事人蘇姓男子於112年10月間在通訊軟體 以「交往為前提」認識一名自稱住在越南的高雄女子，認識一段時間後，該女子謊稱最近要回台灣與蘇男交往，稱在台灣所使用之銀行帳戶已被註銷，要求蘇男提供銀行帳號，且告知蘇男由女子匯款美金5萬元給他，作為一起買房子之用途，到時等女子回台灣時再重新開戶，再讓蘇男將美金5萬元還給她，蘇男遂提供郵局帳戶給予對方，接著該女子回傳一組轉帳成功之假照片給予蘇男，並指示蘇男勿將此事告知別人，又謊稱台灣金融監督管理委員會告知美金已經匯入台灣外匯管理局交易中心，由於未申請多幣種收付款功能使蘇男無法領收等云云，隨後傳了一個LINE暱稱「李瑞東」自稱是外匯局專員給予蘇男，蘇男今受女子指示前往郵局欲設定多幣種收付款功能時，經郵局行員驚覺對話紀錄有異，遂通知警方到場處理。
水上派出所警員許祐誠、劉益志，獲報後立即前往水上郵局，到場後向蘇男說明此為詐騙集團經常使用的手法，蘇男才恍然大悟驚覺受騙，所幸經警方及時到場攔阻及解說，避免持續陷入詐騙集團甜言蜜語陷阱之中，蘇男再三感謝警方熱情協助。
警方提醒民眾，遇到類似詐騙手法，一定要提高警覺，不要輕易將個人資訊透露給陌生人，避免上當受騙。另外如遇到類似詐騙案件，應儘速報警，以利警方迅速介入處理，避免損失擴大。