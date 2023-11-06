「乞丐」一詞竄紅！他們都曾用這2字罵人 連勝文酸馬英九是幫主
藍白合卡關，民眾黨總統參選人柯文哲說，聽到國民黨主席朱立倫提出的方案，心裡在想「把恁爸當肖仔」，答應了好像自己是乞丐。接著民眾黨台中市議員江和樹，因不滿黨不分區名單傳出列入越配、台灣新移民協會理事長麥玉珍，開直播批評，「怎麼乞丐這麼多。」乞丐一詞近日在政壇變熱門詞彙。不過事實上，過去就有不少政治人物用乞丐批評對方。
記者何哲欣／台北報導
2012年，當時的總統馬英九進入第二任期後不久，不過因國內景氣不佳，財經政策遭到批評。現任國民黨副主席連勝文，當時曾被點名參選台北市長，但連當時說，「搞不好經濟，選上也只是丐幫幫主」。「丐幫說」引發馬政府不滿，當時的國民黨發言人殷瑋也指連的部分發言「不得體」。
2013年9月，因當時的政府舉債快達上限，藍綠立委皆擔憂2015年就沒有舉債空間，當時的民進黨立委薛凌說，「下一任總統會不會是乞丐總統？」
到了總統蔡英文任內，2021年6月新冠疫情爆發，日本、美國援助台灣374萬劑疫苗，不過由於政府自購疫苗到貨率極低，造成目前國內仍屬短缺疫苗情況，當時的台北市議員羅智強在臉書砲轟「台灣的超前部署，就是當『疫苗乞丐』。」
去年九合一大選前，前立委鄭寶清參選桃園市長，遭民進黨開除黨籍，鄭寶清說，開除他黨籍是乞丐趕廟公，等於宣告民進黨距離社會的價值愈來愈遠，這條路一定要犧牲，他會堅定往前走。
去年3月，馬英九到中國祭祖，結果中國微博罵聲一片，小粉紅狂酸馬英九是「乞丐娘娘」、「優越感十足的乞丐！」、「前丐幫幫主又要來要飯了！」