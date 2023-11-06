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徐春鶯不提富察　王定宇諷：內建中國國安法、 反間諜法的好寶寶

▲徐春鶯昨日召開記者會，被發現隻字不提八旗總編輯富察名字，王定宇嘲諷徐是內建中國國安法、 反間諜法的好寶寶。（圖／王定宇辦公室提供）
▲徐春鶯昨日召開記者會，被發現隻字不提八旗總編輯富察名字，王定宇嘲諷徐是內建中國國安法、 反間諜法的好寶寶。（圖／王定宇辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

民眾黨擬找來陸配徐春鶯列入不分區立委名單引發爭議，對此徐春鶯昨日親上火線召開記者會，並出示中華民國身分證及護照，若未來進入立法院，一定遵守《憲法》與民眾黨紀律。但被問及中國國安部拘留八旗文化出版社總編輯富察，回應時卻支字不提富察。民進黨立委王定宇今（6）日嘲諷，這顯示徐血液內建中國《國安法》、《反間諜法》，是中國好寶寶。

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對於徐春鶯爭議言論，王定宇批評，徐本身就在說謊，強調放棄中國戶籍與國籍根本是兩回事，質疑徐春鶯究竟是說謊還是裝傻。其次，徐春鶯硬扯來台灣的配偶都有雙重國籍，而這件事情的本質是徐要擔任公職，任何國家的人跟台灣人有婚姻關係，都沒有不要放棄國籍，硬要把陸配扯來當擋箭牌，發動階級鬥爭，是很不道德的做法。

徐春鶯稱沒有中國身分不受管轄，王定宇砲轟根本是鬼扯，李明哲沒有中國戶籍與國籍，卻被中國關押5年，許多被中國以《反間諜法》無理關押拘捕，難道這些人有中國戶籍與國籍，徐的說法根本是替中共擦脂抹粉。

而徐春鶯昨日記者會被問及是否聲援八旗文化出版社總編輯富察，王定宇說，徐連富察的名字都說不出口，顯示她血液裡內建中國《國安法》、《反間諜法》，是中國好寶寶。

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