蕾菈夫婦、Joeman持大麻遭送新北地檢署偵辦！經紀人回應了
網紅蕾菈夫妻及Joeman（九妹）今（6）日驚傳因涉嫌吸食並持有毒品大麻遭警方逮捕！警方在新北市中和區、新莊區逮捕網紅蕾菈夫妻及Joeman，並起獲毒品大麻，警方依毒品罪將3人移送新北地檢署偵辦。對此，《NOWnews今日新聞》記者詢問雙方經紀人，都已證實此消息。
記者黃盈容、詹鎰睿/台北報導
Joeman經紀人表示：「目前無保請回，配合檢調調查當中，偵查不公開不方便多說， 今天的事情，目前人平安，心情複雜，謝謝大家關心。」蕾菈經紀人也表示：「感謝大家的關心，我們一切配合檢調，偵查不公開，蕾菈湯宇都已經無保請回，謝謝。」
新北市刑事警察大隊於日前接獲線報，指稱有知名網紅涉嫌吸食並持有毒品大麻，今上午警方在中和區、新莊區逮捕網紅蕾菈夫妻及Joeman（九妹）。據了解，Joeman宣稱是透過友人購買，而警方接著又前往蕾菈夫妻住處搜索，也同樣查獲了大麻，警方訊後將3人依毒品罪移送新北地檢署偵辦。
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