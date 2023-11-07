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一晚要7萬！京都飯店房價狂漲88%　日本住宿價格飆升恐「回不去」

▲新冠肺炎疫情趨緩，訪日外國客回流，住房需求大增，日本各地飯店住房價格飆漲，其中以京都漲幅最高，達到88%。圖為京都街景。（圖／美聯社／達志影像）
▲新冠肺炎疫情趨緩，訪日外國客回流，住房需求大增，日本各地飯店住房價格飆漲，其中以京都漲幅最高，達到88%。圖為京都街景。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

新冠肺炎疫情趨緩後，日本大舉敞開國門，歡迎海外旅客入境旅遊，再加上日幣貶值，使得觀光客回流，但也連帶讓住宿需求大增，導致日本各地飯店住房價格「漲聲響起」，其中以京都市漲幅最高，達到88%，平均每晚價格漲到超過7萬日圓，且飆漲情況恐怕回不去。

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根據《日本經濟新聞》報導，隨著訪日外國客快速回流，日本的飯店建設熱潮持續，外資也紛紛進軍住宿市場，展開人才爭多站。而伴隨著住宿需求恢復的同時，日本許多地方的飯店住宿費用也不斷飆漲，更遠超過新冠疫情爆發之前的水準。

據數據分析公司MetroEngines（メトロエンジン）統計，以2023年日本各地飯店雙人房平均一晚住宿費用，與2019年新冠疫情爆發前相比，包括京都、輕井澤、札幌、福岡、東京等地區都有漲價的傾向。其中以京都漲幅最高，達到88%，價格從3萬9000日圓飆升1.9倍到7萬3143日圓（約台幣1萬5600元）。

東京23區每晚平均房價也從3萬9053日圓上漲到6萬9281日圓，增加1.8倍，漲幅達到77%；另外，看到輕井澤平均房價漲幅，雖然緊43%，但從6萬7882日圓漲到9萬7169日圓，是日本最貴住宿價格。另外，大阪市平均每晚房價漲幅也達到31%，從2萬7286日圓漲到3萬5662日圓；福岡市從3萬6490日圓漲到4萬6719日圓，漲幅28%。

日本各地每晚房價大幅超過疫情前水準，使得不少人有「飯店價格太貴住不起」的感受。由於價格是以供需平衡來做決定，而飯店業界又以浮動價格制度作為主流，因此需求增加就會帶動價格上漲。

報導指出，近來房價飆升的主要原因是受到訪日外國客需求回彈影響。由於日本住宿價格相較其他國家便宜，再加上日圓貶值影響，對於訪日外國客，儘管日本住宿費用飆漲，也不太會有價格太高的感受。

多數看法認為，日本飯店的價格還會持續上漲。在業界面臨嚴重人手不足的現況下，飯店方面不希望降價來提高住房率，因此採取高單價的方式。這也使得日本旅客不禁嘆息「住不起喜歡的飯店了。」

據日本觀光廳最新調查，相較於疫情之前，訪日外國旅客的住宿費在全日本各地區平均增加5成，也帶動消費金額增加。其中以英國人的住宿費用居冠，增幅達到93%，平均一人住宿費用15萬3423日圓；其次為中國每人平均住宿花費為8萬5322日圓，較疫情前大增84%。由於歐美旅客的住宿期間較長，因此推高住宿費用，而訪日中國客人數目前僅為疫情前約4成水準，接下來才要開始正式回流。

由於訪日外國客增加以及東京奧運等影響，日本在2014年時共有1萬710間飯店，2023年已成長到1萬4260間，10年來增加1.3倍。其中以東京的飯店數超過1600間，為全國最多；其次則為沖繩，且沖繩也是日本全國10年來飯店成長率最高，從不到400間增加到目前的逾1200間。報導指出，飯店建設潮之後仍會持續。

不過報導提到，雖然飯店增加，但規模較小的日本旅館卻可能面臨後繼無人、被迫結束營業的狀況，因而有數量越來越少的趨勢。

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