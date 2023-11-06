徐春鶯擁中國籍　陸委會：設籍滿10年可參選　但須依法放棄外國籍

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陸委會說，至於參選活動以及當選後任職之資格條件等，因兩岸條例並未規定，自應與所有國人一樣，適用各選舉罷免法、國籍法、公務人員任用法及其他相關法令。
陸委會指出，基於兩岸關係之特殊性，兩岸條例以規範涉及兩岸人民往來交流有關之權利義務事項為原則，不處理國籍等憲政層次或兩岸定位等議題，原籍中國大陸人士欲取得台灣人民身分，兩岸條例僅要求其註銷大陸戶口登記，是為了方便其融入台灣社會、獲得生活照料和社會福利，以及民間求職工作，依中共法律規定，註銷在大陸的戶口登記，並非喪失國籍，戶籍與國籍是不同的法律概念，其理甚明。
陸委會表示，中華民國國民兼具外國國籍者，於任公職時放棄外國國籍乃基於「忠誠義務」。
陸委會再次強調，國籍法第20條第4項規定「中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。但其他法律另有規定者，從其規定」。本條規定之適用對象為「中華民國國民」，不論其本籍為中華民國，或原籍為外國、中國大陸，凡中華民國國民而有雙重國籍者，欲擔任公職時都應依法放棄他國國籍。
陸委會指出，國人是否兼具外國國籍係屬客觀事實，與政治立場無涉，無論中華民國國民兼具之外國國籍是否與我國具有外交關係、我國對該國是否給予國家承認、或僅認定其為政治實體，只要該我國國民事實上曾具備該國國籍，當事人即有依法放棄之義務，至於該國是否准其放棄及應如何申請，應視各該國法令之規定，非我政府得予置喙，國籍法第20條第4項亦無除外規定。