推廣智慧淨零建築 高市府今年納入電動車充電裝置補助
高雄市為持續接軌國際淨零趨勢及發展智慧建築推廣智慧城市，高市府連續四年針對公寓大廈的雨水貯集滯洪設施觀測系統、淹水感測系統、用水量觀測系統、公共區域用電量觀測系統進行補助，鼓勵私有建築導入智慧監測設備，今年更因應電動車發展趨勢將公共區域增設電動車充電裝置納入補助項目，共計16家公寓大樓提出申請。
記者郭凱杰／高雄報導
根據工務局今年度的統計，公寓大樓提出申請案共計16家，補助各項設備達41件，其中觀測系統補助申請以淹水感測系統和用電量觀測系統為大宗共有12件公寓大樓申請，其次為雨水貯集滯洪設施觀測系統11件，而今年新增的電動車充電裝置則有6件申請。
工務局指出，高雄市政府自109年起推動的「高雄厝智慧雲補助計畫」即是積極輔導智慧感知設備進入社區，同時搭建「建築管理智慧雲平台」收納觀測設備監測的數據，公寓大廈能透過智慧雲平台查看水資源使用情形，在緊急情況接收示警資訊，而用水用電量觀測則可透過數據分析協助公寓大廈改善用水用電習慣並調配用電設備之排程節能，達到節省水費及電費降低契約容量的目的，實現高雄市智慧治理的政策願景。
欲了解113年度補助計畫的市民朋友及相關人士，可定期關注高雄市政府工務局建築管理處網頁，如對於智慧雲補助計畫等相關事宜有相關疑問，也可以於平日上班時間撥打市府電話（07）336-8333分機轉2282詢問。