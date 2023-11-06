梁文傑新潮流趴爽吸加熱菸？立委批目無法紀　最高罰款曝

校園驚爆加熱菸亂象！家長急問菸從哪來　恐還有官員「知法犯法」

▲ 加熱菸品入侵大學校園，董氏基金會菸害防治組主任林清麗呼籲政府加強查緝，並追溯相關產品的來源。（圖／shutterstock）【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
▲ 加熱菸品入侵大學校園，董氏基金會菸害防治組主任林清麗呼籲政府加強查緝，並追溯相關產品的來源。（圖／shutterstock）【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！

記者林志怡／台北報導

陸委會副主委梁文傑近期公然於聚會場合吸食加熱菸，遭立委透過臉書踢爆，引發各界譁然、衛福部長薛瑞元更放下重話「該罰就罰」，梁文傑也認了確實有吸食加熱菸行為。對此董氏基金會直言，加熱菸的亂象橫生、梁文傑只是冰山一角，恐怕還有更多有力人士也在使用加熱菸，並引起年輕人跟風行為，政府單位除依法查緝，最重要的是追溯來源、從源頭一網打盡。

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董氏基金會菸害防治組主任林清麗直言，今年3月《菸害防制法》修法通過後，加熱菸等新興菸品使用亂象不減反增，尤其大學相關人員，包括學生、教授、家長等，詢問過加熱菸相關資訊、反應加熱菸使用亂象，尤其讓家長最不明白的是，為何家中的大學生能取得加熱菸、而且還說「同學都在抽」。

林清麗進一步說明，也有公立大學大一的學生來電董氏基金會表示，同組做英文報告的6人中，有4個抽過加熱菸、其中兩個仍是加熱菸使用者，連學生自己都直呼誇張，但這些加熱菸的載具並不便宜，最令人疑惑的是，為何還能有這麼多大學生持有這些用具並持續使用。

此外，林清麗也提到，也有不少民眾詢問董氏基金會職場、餐廳相關的加熱菸亂象，她自己至少接到5通電話，有自稱來自立法委員辦公室的、有官員參與的聚餐場合的，甚至有人直接提到、有看到立法院的人或官員出現使用加熱菸的情況，而且好幾個人都在抽。

林清麗說，這些電話都只是將這些資訊口頭告知、並詢問相關資訊，並沒有照片證據，但也足以顯示加熱菸使用的問題確實非常嚴重，明明政府不斷宣導使用電子煙與沒有通過審查的加熱菸是要挨罰的，「為什麼唯獨官員，他可以大辣辣（使用加熱菸），沒有人敢干涉？」

因此，這次梁文傑被揭露公然使用加熱菸恐怕只是問題的冰山一角，林清麗表示，擁有眾多社會資源的有力人士為何可以不斷貨的、一直使用這些違規菸品，是需要進一步追查的，除了依照法規開罰外，更重要的是追溯來源，弄清楚梁文傑違法的加熱菸到底是從哪來的。

對於加熱菸亂象，林清麗強調，這些有力人士持續無視法規、違法使用加熱菸，在使用加熱菸的族群中也可能會引起跟風效果，加熱菸現在還沒有通過審查的此時已經有這麼多嚴重的亂象，甚至有原本戒菸的人開始使用加熱菸，還重新培養了一群大學校園中使用加熱菸的年輕族群。

林清麗強調，相信校園、職場、餐廳問題這麼多，連民間團體都接到這麼多申訴，衛生單位不可能完全不知道，政府千萬不只是嘴上宣導這些菸品的危害、執法上卻沒有作為，最重要的是追溯來源、從根本查緝亂象，才能避免台灣的菸害防制成果毀於新興菸品。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
 

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