校園驚爆加熱菸亂象！家長急問菸從哪來　恐還有官員「知法犯法」

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林清麗進一步說明，也有公立大學大一的學生來電董氏基金會表示，同組做英文報告的6人中，有4個抽過加熱菸、其中兩個仍是加熱菸使用者，連學生自己都直呼誇張，但這些加熱菸的載具並不便宜，最令人疑惑的是，為何還能有這麼多大學生持有這些用具並持續使用。
此外，林清麗也提到，也有不少民眾詢問董氏基金會職場、餐廳相關的加熱菸亂象，她自己至少接到5通電話，有自稱來自立法委員辦公室的、有官員參與的聚餐場合的，甚至有人直接提到、有看到立法院的人或官員出現使用加熱菸的情況，而且好幾個人都在抽。
林清麗說，這些電話都只是將這些資訊口頭告知、並詢問相關資訊，並沒有照片證據，但也足以顯示加熱菸使用的問題確實非常嚴重，明明政府不斷宣導使用電子煙與沒有通過審查的加熱菸是要挨罰的，「為什麼唯獨官員，他可以大辣辣（使用加熱菸），沒有人敢干涉？」
因此，這次梁文傑被揭露公然使用加熱菸恐怕只是問題的冰山一角，林清麗表示，擁有眾多社會資源的有力人士為何可以不斷貨的、一直使用這些違規菸品，是需要進一步追查的，除了依照法規開罰外，更重要的是追溯來源，弄清楚梁文傑違法的加熱菸到底是從哪來的。
對於加熱菸亂象，林清麗強調，這些有力人士持續無視法規、違法使用加熱菸，在使用加熱菸的族群中也可能會引起跟風效果，加熱菸現在還沒有通過審查的此時已經有這麼多嚴重的亂象，甚至有原本戒菸的人開始使用加熱菸，還重新培養了一群大學校園中使用加熱菸的年輕族群。
林清麗強調，相信校園、職場、餐廳問題這麼多，連民間團體都接到這麼多申訴，衛生單位不可能完全不知道，政府千萬不只是嘴上宣導這些菸品的危害、執法上卻沒有作為，最重要的是追溯來源、從根本查緝亂象，才能避免台灣的菸害防制成果毀於新興菸品。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！