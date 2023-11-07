開戶投資、輕鬆換外匯！國泰世華CUBE App線上就能搞定
隨著投資管道多元，有越來越多人投入股票市場，希望能靠著投資，為自己人生賺出一桶金，也隨著民眾的證券戶需求提升，為了滿足大家希望節省時間的要求，各家業者也紛紛提供更便捷的線上服務，讓更多投資人可以輕鬆入門，踏入證券市場。
生活中心/綜合報導
隨著進入數位金融時代，為了因應這些投資人需求，國泰世華CUBE App提供多元的整合線上服務，從開戶到投資理財、資金分帳管理、生活繳費、信用卡權益切換、一鍵鎖卡等，集簡單、便利、安全於一身，讓用戶的金融生活更有效率。透過CUBE App進行線上開戶最快僅需5分鐘，不必親自跑到分行臨櫃辦理，包含台幣、外幣、台股證券、複委託等，過去需要臨櫃辦理、等待時間長的業務，現在都能透過數位線上完成。而過往多數人認為是中高收入族群專屬的複委託，隨著國內美股定期投資業務興起，現在即便是小資族，也能輕鬆成為全球指標企業股東，而且可自選使用台幣或外幣帳戶扣款，讓投資海外更輕鬆！
而隨著疫情趨緩、旅遊解封，國際市場逐步重新熱絡起來，民眾不管是投資還是旅遊的外幣需求也隨之增加。而國泰世華外幣帳戶，可進行16種幣別換匯，無論新用戶或是已持有台幣帳戶的用戶，都可於CUBE App輕鬆線上申辦外部帳戶。透過CUBE App進行換匯也相當便利，營業日的服務時間為早上09:00至凌晨02:00，搭配匯率到價通知服務，設定自己滿意的低點匯率，收到推播通知後便不會錯過換匯好時機。
從線上開戶、定期投資到外幣換匯，都能透過國泰世華CUBE App一站式金融服務搞定，並依照用戶需求自行設定。在持續數位化的時代掌握事半功倍的關鍵，便能讓自己更有機會容易的增加資產。
本文係由國泰世華銀行邀約
證券服務由國泰綜合證券提供，CUBE App由國泰世華銀行建置
謹慎理財信用無價