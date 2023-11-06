蕾拉剛生小孩爆呼麻！醫示警胎兒「腦部發育」恐受影響：抽菸也會

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黃閔照則提及，孕婦無論是吸毒或抽菸，最直接影響到的就是孩子的腦部發育，不只嬰幼兒時期可能有生長障礙的可能，也會直接提高成年後注意力缺乏、憂鬱症、容易躁動等症狀風險，最需注意的還有胎兒可能出現的「藥物依賴性」和「戒斷症狀」，若在肚子中接觸這些藥物，出生後也會對特定物質產生依賴性，導致發育過程大受影響。
黃閔照呼籲，所有的不良習慣都是不碰最好，但若有生孩子的打算，在懷孕前都應該戒掉，保障自身和寶寶的安全；此外，產後被發現有吸食毒品行為，通常會建議剛出生的孩子務必到醫院做詳細檢查，以免未即時追蹤到可能的問題，延誤治療。
據悉，今天上午新北市刑事警察大隊日前接獲線報，稱有網紅涉嫌吸食並持有毒品大麻，接著警方在中和區、新莊區逮捕網紅蕾拉夫妻及Joeman，並起獲毒品大麻，警方依毒品罪將3人移送新北地檢署偵辦。對此，《NOWnews今日新聞》記者詢問蕾拉、Joeman經紀人皆未接來電、未讀訊息。
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