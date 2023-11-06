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蕾拉剛生小孩爆呼麻！醫示警胎兒「腦部發育」恐受影響：抽菸也會

▲知名網紅蕾拉夫妻今年中剛生完孩子，今（6）日卻和 Joeman（九妹）一起被爆出，涉嫌吸食並持有毒品大麻。（圖／翻攝自蕾拉臉書）
▲知名網紅蕾拉夫妻今年中剛生完孩子，今（6）日卻和 Joeman（九妹）一起被爆出，涉嫌吸食並持有毒品大麻。（圖／翻攝自蕾拉臉書）

記者張志浩／綜合報導

知名網紅蕾拉夫妻及 Joeman（九妹）今（6）日驚傳因涉嫌吸食並持有毒品大麻遭警方逮捕，蕾拉則更是在今年7月剛生完小孩後，不到4個月就被爆出「大麻煩」，對此台灣婦產科醫學會理事長黃閔照表示，若媽媽在懷孕期間有吸毒、抽菸等較不佳的習慣，胎兒可能會出現生長遲緩，甚至「胎盤早期剝離」的風險，呼籲懷孕期間尊重肚子裡的生命，全力避免傷害孩子。

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據中華民國解癮戒毒協會資料，婦女在懷孕時若吸食大麻，寶寶會有77%的機率出現體重較輕的情況，而較輕的體重可能會導致嬰兒體弱多病，或是導致長期的學習障礙，甚至讓初生嬰兒要被送進加護病房的機率提高兩倍。

▲小孟老師表示，孕婦不可以去掃墓，因為容易招惹不乾淨的氣場，影響胎兒。（圖／取自pexels）
▲婦產科醫師強調，若懷孕期間有吸毒、抽菸等較不佳的習慣，胎兒可能會出現生長遲緩，甚至「胎盤早期剝離」的風險。（示意圖，非當事人／取自pexels）
黃閔照則提及，孕婦無論是吸毒或抽菸，最直接影響到的就是孩子的腦部發育，不只嬰幼兒時期可能有生長障礙的可能，也會直接提高成年後注意力缺乏、憂鬱症、容易躁動等症狀風險，最需注意的還有胎兒可能出現的「藥物依賴性」和「戒斷症狀」，若在肚子中接觸這些藥物，出生後也會對特定物質產生依賴性，導致發育過程大受影響。

黃閔照呼籲，所有的不良習慣都是不碰最好，但若有生孩子的打算，在懷孕前都應該戒掉，保障自身和寶寶的安全；此外，產後被發現有吸食毒品行為，通常會建議剛出生的孩子務必到醫院做詳細檢查，以免未即時追蹤到可能的問題，延誤治療。

據悉，今天上午新北市刑事警察大隊日前接獲線報，稱有網紅涉嫌吸食並持有毒品大麻，接著警方在中和區、新莊區逮捕網紅蕾拉夫妻及Joeman，並起獲毒品大麻，警方依毒品罪將3人移送新北地檢署偵辦。對此，《NOWnews今日新聞》記者詢問蕾拉、Joeman經紀人皆未接來電、未讀訊息。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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