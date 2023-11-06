蕾菈、Joeman持大麻被捕！謝和弦火速發聲：以後都是我的自己人
網紅蕾菈夫妻及Joeman（九妹）今（6）日驚傳因涉嫌吸食並持有毒品大麻遭警方逮捕，依毒品罪將3人移送新北地檢署偵辦。對此，過去曾吸大麻被勒戒、一直推廣大麻合法化的歌手謝和弦發聲了，他在臉書發文表示：「挺Joeman跟蕾菈，以後都是我的自己人，爛政府大麻合法化哈們。」
記者黃盈容/綜合報導
謝和弦一直是大麻支持者，但現因為有了女兒，加上老婆肚子又有二寶，謝和弦之前發文宣告戒掉大麻。今看蕾菈夫妻及Joeman因大麻被抓，謝和弦不禁有感發文，稱2人都是自己人，還Tag Joeman「快找我幫忙對決平價跟奢華大麻！哈們」，還打趣安慰蕾菈「沒事的，下次不要親統神就好了！哈們」。
謝和弦2019年，被前妻Keanna大義滅親檢舉吸食大麻，檢方調查後向法院聲請觀察勒戒獲准，謝和弦因此前往新店戒治所觀察、勒戒，事後處分不起訴。但他2020年又因尿液呈大麻陽性反應，被抓包吸食大麻，新北地院簡易判決依違反「毒品危害防制條例」中的「施用第二級毒品」罪，判刑4個月。
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