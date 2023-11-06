▲「2常見慢性病」控制不佳變心臟衰竭！　醫揪背後主因

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心臟衰竭關鍵主因 體內腫瘤影響代謝大里仁愛醫院心臟內科黃民評醫師經診斷林先生是心臟衰竭，由於林先生年紀輕輕就有高血壓，黃民評醫師研判「可能有其他問題」，進一步安排抽血結果有低血鉀情形，接著進行電腦斷層檢查，竟然在腎上腺發現一顆腫瘤，這是由腎上腺分泌的荷爾蒙所形成的腫瘤，除了會造成高血壓影響心臟功能之外，還會干擾體內代謝導致胰島素的阻抗變強，因此讓林先生的血糖變得難以控制，心臟長期以來經歷如此折磨就變成了心臟衰竭。
心臟衰竭常見這些症狀 三高是高危險族群黃民評醫師指出，如果發生心臟衰竭時，會降低血液的供應量，即引發包括：疲倦、喘及下肢水腫等症狀，當心臟衰竭更嚴重時，甚至會導致呼吸衰竭以及急性腎臟損傷等情形。
黃民評醫師說，三高（高血壓、高血糖、高血脂）病人屬於心臟衰竭的高危險族群，家中休息時測量血壓收縮壓超過130，或者是舒張壓超過80毫米水銀汞柱，就要小心高血壓。一般人的血壓大約從40歲起可能就會慢慢變高，建議應該定期量血壓和體重。假如年輕時即有高血壓，更要提高警覺是否是其他原因造成的續發性高血壓，例如腎臟疾病、內分泌腫瘤及睡眠呼吸中止症等。
注意飲食攝取均衡 適當運動不可少黃民評醫師提醒，心臟衰竭的病人要注意飲食營養攝取均衡，建議可採取少糖、少油、少鹽、少吃加工肉類品、多吃蔬菜，而且攝取適當水份和鹽份的原則。另外，病人亦需要做適當的運動，定期回診追蹤病情，遵照醫囑吃藥，隨時注意身體狀況，確保自身健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59796
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