鴻海低軌衛星「珍珠號」將於本週升空 與EXOLAUNCH簽署發射合約
共乘發射服務領域的全球領導者「Exolaunch」 今（6）日 宣布已與鴻海科技集團簽署發射服務協議（Launch Services Agreement, LSA），為鴻海首批低地球軌道衛星提供任務管理、軌道硬體部署和相關服務。
記者鄭妤安／台北報導
Exolaunch 過去運用其專有的部署技術 ，將320多顆衛星部署到市場上最頻繁、最可靠的載運火箭上，公司將貢獻其專業知識，確保鴻海的首兩顆衛星PEARL-1H和PEARL-1C ，順利發射並安全部署到軌道，該任務計畫在美國加州范登堡太空基地，4E太空綜合發射台（SLC- 4E） 執行，據了解，發射時間預計會在美國時間11月9、10日（台灣時間10、11日）。除了端到端任務管理、整合和部署服務外，Exolaunch也提供 EXOpod Nova，也就是全球最大的立方衛星部署器設備。
Exolaunch商務長 (CCO) Jeanne Allarie 表示，與鴻海合作LSA是公司發展歷程的一個分水嶺，代表團隊能力已能將發射服務拓展到全球領域。
鴻海科技集團B5G政策組趙元瀚處長指出，在B5G和新太空時代，低軌衛星的發射將變得更加具有成本競爭力和便利性。鴻海的首個PEARL衛星計畫，旨在證明面對新太空產業的創新以及成長時，鴻海於關鍵零組件、子系統和組裝整合測試等領域將能滿足需求。