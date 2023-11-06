網紅Joeman成名被炎上！聯名商品曾遭嫌棄 自嘲「突然悲從中來」
擁有259人訂閱的百萬YouTuber「Joeman」（翁雋明），與網紅蕾菈傳出吸大麻被逮，震撼整個娛樂圈，他以拍攝3C產品開箱起家，這幾年以開箱豪宅、奢侈平價大對決等系列主題影片，深受網友歡迎，甫獲得走鐘獎的「可以色色獎」，卻也因為暴紅備受爭議，和知名超商的聯名商品被嫌棄到不行，讓他看了《山道猴子的一生》影片時悲從中來，坦言想到當初的自己，如今成名後的生活和想像中的不一樣。
記者江芷稜／綜合報導
交大電子工程系畢業的Joeman外型憨厚，說話有條理，發揮理科男的魅力，拍攝影片說服力夠，不僅獲得業配廠商青睞，也有名人大咖願意同框，曾經開箱過郭台銘、關穎家的豪宅，還被作家吳淡如認做乾兒子，在網路上影響力很大，不過，人紅是非多，之前和超商推出聯名商品，被嘲笑CP值不高，讓反骨雙胞胎「軒姐宸妹」公開剪髮落淚，都讓觀眾印象深刻。
《山道猴子》影片描述網紅充滿虛榮和幻想的一生，引起許多共鳴，Joeman 8月時在推特發文表示，看到山道猴子走紅，也思考過若做成YouTuber版會有怎樣的情節，「寫到這段突然悲從中來，因為當年的我真的就是這樣想的」，並附上當年剛擁有5萬人訂閱時，他自詡被網友稱讚是清流，自豪說「果然我就適合天生吃這行飯！那些百萬YTR就是人品有瑕疵才會整天被燒，如果有一天我百萬訂閱，一定不會被燒」。
結果沒想到，Joeman當上百萬網紅後，事業雖然大爆發，卻依舊遇到許多酸民閒言閒語，連他交往的對象也遭網友一一檢視，確實與當初所想「百萬訂閱不會被炎上」截然不同。他坦言過去想法很單純，怎料成名後事情卻完全不一樣，對照他現今因吸毒被逮，狀況相當諷刺。
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