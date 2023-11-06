蕾菈遭爆涉毒「2年前才拍片自清」！留言區被酸爆：要有第2集拍囉
YouTube團體「反骨男孩」成員蕾菈，今（6）日爆出家中涉嫌吸食並持有大麻，與老公湯宇、好友Joeman都被逮，全案將依毒品罪移送至新北地檢署偵辦，引發社會關注。但令人諷刺的是，2年前蕾菈才因為被網友影射吸毒，並與「反骨男孩」團隊們一同到診所驗尿自清，如今卻真的出事，讓不少粉絲感到失望與痛心。
記者詹鎰睿／綜合報導
回顧2021年，「前世界冠軍」的實況主Toyz（劉偉建）因涉嫌販售、吸食大麻煙彈，遭到警方逮捕，導致整個實況界、YouTube圈通通遭受波及。其中，最具爭議的「反骨男孩」就成為眾矢之的，不斷遭到網友們影射，直言整團都有犯罪的可能。
為了證明清白，團長酷炫決定帶著孫生、蕾菈、艾瑞絲等所有成員，共同到診所驗尿，最終報告顯示，大家都呈現陰性反應，代表沒有人涉毒，另外在影片的最後，蕾菈還與大家共同呼籲遠離毒品。如今，對比蕾菈才剛走出偵訊室的狼狽模樣，卻顯得格外諷刺。
稍早，反骨男孩經紀人則回應：「感謝大家的關心，我們一切配合檢調，偵查不公開，蕾菈湯宇都已經無保請回，謝謝。」至於Joeman的經紀人也回應：「目前無保請回，配合檢調調查當中，偵查部不公開不方便多說， 今天的事情，目前人平安，心情複雜，謝謝大家關心。」
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