Joeman家中持有大麻遭逮！本人聲明道歉了「對大眾深感遺憾」
百萬YouTuber網紅Joeman（本名：翁雋明）今（6）日爆出持有並吸食毒品大麻，遭到檢方依毒品罪移送至新北地檢署偵辦，全案仍在調查中，掀起社會高度關注。稍早，Joeman透過律師發出聲明，並向社會大眾致歉，因基於刑事偵查不公開原則，Joeman本人並未解釋原因。至於詳細案情，仍有待檢方調查說明。
記者詹鎰睿／綜合報導
今日，新北市地檢署接獲線報，並對中和、三重、新莊展開大規模搜索，其中，住在新莊的Joeman，就被檢方搜查出家中持有毒品大麻，隨後將其帶回刑大偵訊，目前已無保請回，與蕾拉夫婦一樣，3人均依毒品罪偵辦中，有關毒品來源以及是否有吸食的行為，仍有待檢方進一步說明。
反骨男孩經紀人則回應：「感謝大家的關心，我們一切配合檢調，偵查不公開，蕾菈湯宇都已經無保請回，謝謝。」Joeman的經紀人也回應：「目前無保請回，配合檢調調查當中，偵查部不公開不方便多說，今天的事情，目前人平安，心情複雜，謝謝大家關心。」
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