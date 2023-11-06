中信金控攜手168家供應商　支持永續管理機制

中信金控行政長高人傑、幕僚長高麗雪亦出席「2023中信金控供應商大會」，高人傑行政長表示，中信金控身為「永續金融先行者聯盟」第一屆輪值主席，肩負永續金融教育和推廣的使命，以積極行為實踐綠色採購、投融資與議合、資訊揭露、協助與推廣、國際接軌等五大議題，2022年中信金控對臺灣供應商支出比例為98.95%、總金額超過新臺幣200億元，未來將持續提升綠色採購比例，打造具正面影響力的綠色生態圈，為供應商、投資人、同仁及客戶創造長期共享價值。
值得一提的是，中信金控積極制定供應商永續管理機制，透過「供應商永續分級」訂定規範，依供應商類別、交易金額及ESG（Environmental, Social, Governance）自評問卷進行風險評估管理，表揚績優廠商並優先取得合作機會。遴選供應商時，則藉由中信金控訂定「供應商管理原則」，評估是否符合人權保障、環境永續、行為準則及個資隱私保護，並要求供應商簽署「供應商人權及環境永續條款承諾書」，落實永續採購與人權發展。經由公開、公平審查出的優良廠商，交易前需進行風險鑑別，且每年召開勞安宣導座談會及供應商大會溝通改善，分享永續實務經驗。
中信金控作為永續金融領航者之一，支持環境永續性、碳中和、綠色採購等重要永續經營理念，本次大會特地安排安永聯合會計師事務所、台灣國際商業機器股份有限公司（台灣 IBM）及正隆股份有限公司等業界代表分享觀點及實務經驗。安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人曾于哲指出，中信金控不遺餘力推動永續發展，持續放大影響力，讓供應商夥伴受益良多，同時於會中分享「永續供應鏈與責任採購的浪潮」，提醒全球化下應注意的供應鏈潛在風險、概述臺灣政策與法規，以及說明身為供應商如何發揮責任採購影響力；台灣IBM諮詢總經理林翰以國際級供應商的角度，介紹 IBM 如何協助各類產業與企業規劃永續策略與框架，並善用創新科技達成淨零減碳要求；正隆股份有限公司永續發展部經理陳靜宜則分享如何藉由淨零智紙減少產品碳足跡，以及集團進行碳盤查的經驗，和所有與會的供應商代表交流減碳解方，共同提升臺灣企業淨零轉型實力。
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另一方面，中信金控於永續價值觀、管理和實踐過程、對利害關係人、經濟、社會和環境之影響和貢獻亦獲得國際認可，三度入選「大中華企業可持續發展指數」，在受邀參加的富時台灣50指數、香港恆生指數50、深圳100指數及上海上證50指數共160家兩岸三地的上市企業中名列第四，且為臺灣入選企業中第一名，中信金控透過金融業核心競爭力，共創更包容、具韌性且永續的多元社會。