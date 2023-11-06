Joeman家中被搜出大麻！社群全被灌爆 前輩Toyz發聲了：我不孤單
台灣百萬YouTuber「九妹」Joeman（翁雋明），今（6）日因涉嫌持有大麻遭警方逮捕，案經移送臺灣新北地方檢察署檢察官偵訊後，無保飭回。不過此消息一出，也讓台灣網紅娛樂圈譁然，先前也曾惹出「大麻」煩的前輩Toyz也發聲了。
記者潘毅／綜合報導
今（6）日網紅Joeman遭新北市警方依毒品罪逮捕，案經移送臺灣新北地方檢察署檢察官偵訊後，無保飭回。事後Joeman也發出律師聲明稿，表示「對於造成社會的紛擾與不安，翁先生深感遺憾與抱歉，惟基於刑事偵查不公開原則，恕無法透露案情細節，也盼大家能尊重檢警機關偵查空間」。
事件曝光後，早在2021年就因販賣大麻菸彈而遭逮的網紅Toyz（劉偉健），稍早也在IG上發出限時動態感慨表示：「我不孤單...」。
而Toyz的毒品罪官司，在2022年底的一審判4年2月徒刑，他選擇上訴。今年10月25日Toyz前往台中高分院出席二審，並在開庭審理時曬出30多張公益團體的感謝狀，希望法官能減刑輕判。Toyz也在受訪時表示：「既來之、則安之」，並苦勸大家奉公守法，否則會落入與自己相同下場。
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