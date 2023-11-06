新台幣狂升快2角！專家估美元只是修正未反轉　想撿便宜這樣操作

中油「2原因」估全年累虧300億！王美花解答「未支持增資」原因

▲今年截至10月止，中油累虧153億台幣，預估全年虧損將達300億元。（圖／NOWnews資料照）
▲今年截至10月止，中油累虧153億台幣，預估全年虧損將達300億元。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

自2022年年初，俄烏戰爭開打以來，國際燃料價格高漲，推升全球通膨，國內兩大國營事業台電、及中油扮演「物價消波塊」角色，吸收電價、油價漲幅，造成兩者皆面臨嚴重的虧損問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中油董事長李順欽今（6）日赴立院備詢時表示，去年國際油價為每桶99元，今年油價預估回落至84.5美元。總結虧損，中油去年累虧2144億元，今年9月底稅後淨損140.3億元；今年截至10月止，中油累虧153億台幣，預估全年虧損將達300億元，無法達到預算淨利1.79億元目標。

他指出，油價調整須配合亞鄰最低價機制，日本、韓國大量補貼油價，故吸收汽柴油以穩定物價造成中油負擔。今年3月天然氣價格開始走跌，10月又因以巴衝突爆發而微幅上升，緊接著將進入天然氣旺季，預估價格維持相對高檔。

經濟部長王美花也說明，針對桶裝瓦斯，為照顧中小企業，中油也吸收一部分成本。針對立委質詢「為何未支持中油增資？」她表示，在思考如何穩定經營的同時，也有在中油和台電兩者間做協調，考量中油LNG因以市價賣給台電發電，可藉此紓緩中油虧損，故最後僅同意台電增資。

NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
●活動時間：2023/11/15（三）09:00~16:30​
●活動地點：台北晶華酒店 3F宴會廳​
●名額有限、滿額為止！！​
●NOWnews今日新聞官方粉絲團、Youtube頻道也將全程直播​
手刀報名： https://www.accupass.com/go/2024president

台鹽綠能被指遭綠營權貴操控、致使員工離職！王美花：屬勞資糾紛

鴻海低軌衛星「珍珠號」將於本週升空　與EXOLAUNCH簽署發射合約

半年線拿了又丟！權王尾盤軟腳、台股收漲141點　外資大買187億

中鋼祭庫藏股激勵股價爆量勁揚！早盤飆漲逾3%　成交量突破萬張

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞