中油「2原因」估全年累虧300億！王美花解答「未支持增資」原因

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他指出，油價調整須配合亞鄰最低價機制，日本、韓國大量補貼油價，故吸收汽柴油以穩定物價造成中油負擔。今年3月天然氣價格開始走跌，10月又因以巴衝突爆發而微幅上升，緊接著將進入天然氣旺季，預估價格維持相對高檔。
經濟部長王美花也說明，針對桶裝瓦斯，為照顧中小企業，中油也吸收一部分成本。針對立委質詢「為何未支持中油增資？」她表示，在思考如何穩定經營的同時，也有在中油和台電兩者間做協調，考量中油LNG因以市價賣給台電發電，可藉此紓緩中油虧損，故最後僅同意台電增資。
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