PLG／P.League+組織大地震！決定改成協會制　相關人士透露內幕

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T1和PLG之前各是什麼制度？公司制和協會制有何不同？
「T1 League」從成立以來，籌備小組在參考美國及日本等職業籃球聯盟的經驗，決定捨棄公司制，以「協會制」為經營主體。由各家球團繳交年度服務費，並自籌球隊營運費用，以此減少職籃聯盟和球團之間的利益衝突，聯盟則以球團服務為任務，協助各家球團將商業價至最大化。
而PLG則有所不同，雖然是「聯盟公司」與「聯盟協會」併行制，但實際上更偏向公司制，聯盟本身也是股東、參與經營、並擁有話語權，聯盟執行長陳建州和「矽谷幫」與有一半的股權，而經營方向則由聯盟本身和6球團共同協商事務，前者也擁有在重大事務決策上投票的權力。
以聯盟定位來說，T1的聯盟更偏向一個經營組織，由球團來決定主導公共事務的人物和經營團隊，執行各俱樂部代表的想法和意志。而PLG則是一家商業公司，由聯盟（台灣籃球股份發展有限公司）和各球團共同經營，承擔盈虧。
PLG改成協會制的原因 相關人士：希望未來各隊能充分表達自己的意見
P.League+進行公司制3個賽季，如今突然宣布改成協會制，除了和今年夏天聯盟高層發生的一些外部事件、而導致職位變動之外，消息人士表示，主要是希望能讓各球隊的意見能充分受到重視。
「對此我們已經有開會進行過充分討論，召開過2、3次常務理事會，經過很多利弊權衡才做出的決定。」這位在球團任職的高層表示，過去PLG是執行長、董事長去做最後決定，現在各球隊希望能充分地表達自己的意見，而不是很粗暴地用投票去形成一個所謂的共識，導致「議題討論不充分，喪失溝通」，聯盟球團代表們希望能有更多對事情的溝通。
至於未來聯盟這邊是否還享有投票權？這一點還需要進行更多溝通，因為目前協會制只是一個粗略的方向，架構方面還沒完全成形，一些事務仍待討論後決定。
PLG未來的協會名稱全名為「社團法人台灣職業籃球聯盟」，但聯盟內部人士表示，之前的主導公共事務的「台灣籃球股份發展有限公司」，目前還並未解散。
另有資深媒體人透露，PLG聯盟改成協會制，主要就是為了在之後和T1聯盟有更多合作，改成相同的制度將會對此有所助益。