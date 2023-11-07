搶攻回流觀光客！豪華渡假村進駐日本建住宿設施　瞄準外國富裕客

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Soneva首席財務官布羅姆利（Bruce Bromley）透露，Soneva在日本的渡假村最快將於2027年開業，且在沖繩縣已經簽訂了購買離島的合同，並計劃在新潟縣妙高市獲取土地。
Soneva過去在馬爾地夫及泰國等地開設豪華渡假村，其特點是帶有專用游泳池的客房，十分受到富裕階層歡迎。而Soneva預計在沖繩及妙高市建設獨棟住宿的別墅型渡假村，預計一晚價格25萬日圓，主要客層鎖定到海邊度假及滑雪的外國富裕階層。
除了Soneva之外，沖繩還有凱悅（Hyatt Regency）和麗思·卡爾頓（Ritz-Carlton）等歐美豪華酒店進駐。截至2022年底，當地住宿設施數量已經達到3700間。
據大型不動産服務公司仲量聯行（JLL）統計，2022年外國企業對日本飯店的總投資額達到1625日圓，是前一年的約6倍，已經恢復到2019年新冠肺炎疫情前的九成多。2023年1至6月的投資額為1285億日圓，增加速度超過前一年同期。
而過去投資渡假村大多以歐美和中韓企業為主，但在經濟發展下，具備實力的東南亞企業紛紛涉足。例如新加坡的Kanolly酒飯店就在2022年於知名滑雪勝地長野縣白馬村開設包場型住宿設施，每晚約在20萬至80萬日圓左右，仍吸引許多來自東南亞和澳洲的旅客，據負責人表示，滑雪旺季的預訂都已經額滿了。
日本Oraga綜研報告顯示，預計2023年共有17間外資豪華飯店在日本開業。另外，熟悉亞洲房地産開發的野村綜合研究所泰國公司的項目經理加藤悠史指出，「日本除了土地和建築物之外，包括自來水、電及交通等基礎設施在內，都比其他國家便宜。」
不過渡假村也存在開發混亂的問題。像是以滑雪渡假村聞名的二世古地區就因為地區活躍，帶動不動產價格及物價上漲。二世古地區所在的北海道俱知安町也在10月調整渡假村開發相關限制。在每個區域強化了設施佔地上限、容積率限制及高度限制等。