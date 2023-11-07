能忍受嗎？日本飯店推「封印手機」住宿　不怕「低頭族」旅伴掃興

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主要客群為年輕族群的日本知名飯店集團「星野集團」旗下品牌「BEB」，為了讓旅客在旅行時不會被社群網站影響，即使「機不在身」也能享受旅行，便在11月推出新的住宿方案「無手機住宿」，讓旅客一抵達旅館時就將手機「封印」，遠離數位設備。
該住宿方案在旅客抵達旅館時，會提供一個附鎖孔的盒子，將手機放入後，「封印」鎖上盒子。旅客還能在備忘上寫下「擺脫手機」的承諾，忘記社群平台、LINE的通知，取而代之的是，享受與朋友一起旅行的時光。而旅館辦理入住手續也從掃描QR code、在平板輸入資訊等方式改為使用手帳紀錄。
不過在旅行時，一定也會碰上想要拍照留念的時刻，平常拿出手機就能拍照、錄影，但「擺脫手機住宿」則是用眼睛紀錄瞬間，並在畫布上畫出與旅伴的「似顏繪」及出遊的風景，將旅行回憶永留存。透過這樣的過程來觀察旅伴，或許也能有意想不到的發現，更能夠炒熱氣氛。
對於Z世代族群來說，在社群網路上收集資訊、分享回憶已經是理所當然的事情，不過「無手機住宿」則是改為使用筆記本來記錄旅行中的回憶。與能將評論內容輕易傳播到全世界的社群網路不同，用筆記本記錄的話也只有參與「無手機住宿」方案的旅客能看見，因此可以更加率直的紀錄每個資訊。靠著這本筆記本的資訊前往旅行目的地，也能夠看見低頭滑手機時看不到的風景。
「BEB」推出「無手機住宿」方案後，也吸引了網友目光。有網友表示「看起來蠻有趣的」、「的確會讓人印象深刻」、「就是要強制戒掉數位中毒」，另外也有人認為「雖然年輕族群對社群網路感到疲憊是肯定的，但理解成要『脫離手機』，可能有點過度解讀。」