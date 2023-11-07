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能忍受嗎？日本飯店推「封印手機」住宿　不怕「低頭族」旅伴掃興

▲星野集團旗下品牌「BEB」推出「無手機住宿」方案，要讓旅客在旅途中離開手機、享受旅程。（圖／翻攝自星野集團官網）
▲星野集團旗下品牌「BEB」推出「無手機住宿」方案，要讓旅客在旅途中離開手機、享受旅程。（圖／翻攝自星野集團官網）

國際中心徐筱晴／綜合報導

手機對現代人來說，已經是生活中不可或缺的一項物品，儘管是出門旅遊，也是手機不離身，不論查路線、找景點都很方便。不過日本有飯店卻推出了「擺脫手機」的住宿方案，在入住時就將手機「封印」起來，讓旅客不當「低頭族」，可以跟旅伴一同沉浸在旅途當中，共創旅行的回憶。

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根據《PRTIMES》報導，近年來，人們越來越依賴手機以及社群網路，澀谷109娛樂有限公司旗下的「澀谷109研究所」曾針對持有手機的Z世代（1990年代末～2010年代前期出生族群）民眾進行調查，結果發現有超過半數、約51%的人表示「對社群網路感到疲乏」。但另一方面，在一次的集體採訪當中，卻也有受訪者表示，「手機就是命」，顯示出智慧型手機已經成為Z世代生活的一部分。

主要客群為年輕族群的日本知名飯店集團「星野集團」旗下品牌「BEB」，為了讓旅客在旅行時不會被社群網站影響，即使「機不在身」也能享受旅行，便在11月推出新的住宿方案「無手機住宿」，讓旅客一抵達旅館時就將手機「封印」，遠離數位設備。

該住宿方案在旅客抵達旅館時，會提供一個附鎖孔的盒子，將手機放入後，「封印」鎖上盒子。旅客還能在備忘上寫下「擺脫手機」的承諾，忘記社群平台、LINE的通知，取而代之的是，享受與朋友一起旅行的時光。而旅館辦理入住手續也從掃描QR code、在平板輸入資訊等方式改為使用手帳紀錄。

不過在旅行時，一定也會碰上想要拍照留念的時刻，平常拿出手機就能拍照、錄影，但「擺脫手機住宿」則是用眼睛紀錄瞬間，並在畫布上畫出與旅伴的「似顏繪」及出遊的風景，將旅行回憶永留存。透過這樣的過程來觀察旅伴，或許也能有意想不到的發現，更能夠炒熱氣氛。

對於Z世代族群來說，在社群網路上收集資訊、分享回憶已經是理所當然的事情，不過「無手機住宿」則是改為使用筆記本來記錄旅行中的回憶。與能將評論內容輕易傳播到全世界的社群網路不同，用筆記本記錄的話也只有參與「無手機住宿」方案的旅客能看見，因此可以更加率直的紀錄每個資訊。靠著這本筆記本的資訊前往旅行目的地，也能夠看見低頭滑手機時看不到的風景。

「BEB」推出「無手機住宿」方案後，也吸引了網友目光。有網友表示「看起來蠻有趣的」、「的確會讓人印象深刻」、「就是要強制戒掉數位中毒」，另外也有人認為「雖然年輕族群對社群網路感到疲憊是肯定的，但理解成要『脫離手機』，可能有點過度解讀。」


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