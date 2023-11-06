高雄「淨零學院」正式揭牌 象徵數位、淨零轉型產業鏈成形
高雄市因應國際淨零趨勢，全國首創實體「淨零學院」，今(6)日於高軟園區內的高雄新創大樓正式揭牌，由總統蔡英文親自主持。總統蔡英文感謝市長陳其邁的努力，以及各縣市首長的支持，一起推動淨零人才培育，打造台灣淨零工作的基礎。強調2050淨零轉型已是全球共識，落實相關轉型需能從能源使用、製造方法、商業模式、金融財政、環境保護等面向推動，而台灣的政策、法治治理與綠色金融等層面皆已逐步到位，另外還建立碳管理，這是走向淨零的重要工作。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄市長陳其邁表示，高雄淨零學院的成立，象徵高雄數位及淨零轉型產業鏈的成型，從法規、盤查、減碳、固碳到碳交易及人才培育，一方面能夠跟國際認證機構接軌，所以市府跟國際頂尖的三大查驗機構簽署合作備忘錄；二方面也能落實產學合作、縮短產學落差，在高雄以及成大等總共18所大專院校，利用成立系所學程以及師資，培育相關的淨零人才，估算在未來邁向2050的淨零轉型裡面，包括盤查、交易、減碳技術，在高雄總共大概有將近10萬人的人力需求。
陳其邁說，高雄碳排占全國20%，產業界在推動減碳或淨零的過程中，應該有更多中央的幫助，建立屬於他們的淨零路徑。中央在蔡總統宣示2050淨零的目標下，應該要超前部署，台灣作為一個負責任且能貢獻更多能力到國際社會的角色，高雄也願意共同努力，打造一個綠色、永續、淨零的美好未來。
淨零學院課程分為通識、證照、技術三大類，外界最關心的證照課程部分，市府與國際頂尖的德國萊因公司(TUV)、英國標準協會(BSI)、立恩威國際驗證公司(DNV)等三大查驗機構簽署合作備忘錄，未來將與淨零學院合作開設證照課程並擴大在地據點服務量能。目前學院已敲定明年50堂以上證照課程，預計培育1,600位標準證照人才。
高市府環保局長張瑞琿表示，淨零學院今日已同步開辦三門示範性課程，由市長陳其邁帶領局處首長、高階主管參與證照班；另外市議會議長康裕成與多位議員則共同參與民代班，總計有政府、民代、產業等百人成為學院首批學員。