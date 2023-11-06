名家論壇》單厚之／郭台銘直逼宋楚瑜的百萬連署

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2000年參選總統的共有5組人，分別是「宋張配」（宋楚瑜、張昭雄）、國民黨的「連蕭配」（連戰、蕭萬長）、民進黨的「陳呂配」（陳水扁、呂秀蓮）、新黨的「李馮配」（李敖、馮滬祥）和自行連署的「許朱配」（許信良、朱惠良），最終宋楚瑜得到466萬4972票、36.85%的得票率，以30餘萬票、不到3%的差距敗給陳水扁。
若郭台銘連署是真實的民意，郭台銘今天的聲勢應該要直逼、甚至超越當年的宋楚瑜才對；若是對24年前的大選沒印象，可以參考2020年的大選，韓國瑜的得票是552萬，打個8折大概就是百萬連署應有的氣勢。但今天郭台銘的狀況，哪裡像是正常百萬連署的樣子，就連史上跨越門檻連署數最低的「許朱配」（34萬8100人），也比今天的郭台銘熱得多。
從1996年總統民選以來，從來沒有跨越門檻總統參選人傳出過「連署賄選」，郭台銘是史上第一人。郭台銘連署至今，已經傳出10餘起連署賄選案，涉案者橫跨藍、綠、黑，有國民黨的中常委、民進黨高雄市黨部執委、還有道上兄弟，雖然郭台銘競辦一再撇清與自己無關，但郭台銘扯上的賄選案，也打破了台灣選舉史上的紀錄。
連署數第一、賄選案件第一的郭台銘，至今沒有給外界一個合理的解釋，似乎也不在乎外界的觀感，硬生生繳出一張百萬連署的成績單。不僅不怕外界對於「不當連署」的聯想和質疑，還驕傲地把這當成實力的展現，認為自己在對藍、白陣營「秀肌肉」。
郭台銘把藍、白兩黨和選民都當成傻子，認為在查無實據之前，大家都拿他沒辦法，也得承認自己的實力和「鈔能力」。但在正常人的眼中，郭台銘繳出了一份遠遠超過其實力的成績單，正坐實了外界對不當連署的質疑，認為郭台銘必然是實力不足，才需要用一些特殊的手段。
郭台銘口口聲聲說要改變台灣，卻連最基本的誠信、手法都做不到，一邊打著首富的招牌，一邊宣稱可能是別人自掏腰包幫他賄選，甚至還說是「有心人」甘冒1年以上、7年以下有期徒刑，刻意賄選要陷害郭台銘。這樣一個睜眼說瞎話的領導人，怎麼可能取得人民的信賴與支持。
從一開始「等國民黨一個辦法」到身邊圍繞「牛鬼蛇神」、「併購民眾黨」，再到今日的百萬連署，郭台銘在過去8、9個月不斷的展現自己的「鈔能力」。與其說是郭台銘在要總統門票、拼門票，其實更像是「買門票」，向國民黨買不成，就找地方派系買，地方派系買不到，就看柯文哲賣不賣，都不行就直接訴諸一般的民眾。
郭台銘拿做生意的邏輯來搞政治，把政治當成買賣，認為所有東西、所有人都能買賣，把道德、義理、法律都看得一文不值，只要能夠達到目的，手段、形象都不重要。高貴的身段不行，就換低劣的，買不動民調，就買派系，每一次達不到目的，就繼續不斷的突破下限。
郭台銘的政治裡，沒有價值、只有價錢，沒有對民主的尊重、對選民的敬畏，只有睜眼說瞎話和不擇手段。郭台銘自以為有錢就無所不能，所有人都拿他毫無辦法，結果引來中國的打壓、檢調的調查。司法對郭台銘的審判或許曠日廢時，選民的審判明年1月13日就會到來。
●作者：單厚之／資深媒體人
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