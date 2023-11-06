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防禦中國準備不足！美花8000萬美元武裝台灣　BBC：40年來首度

▲。美軍第七艦隊飛彈驅逐艦「裴拉塔號」（圖）例行性穿越台灣海峽。（圖／美聯社／達志影像）
▲。美軍第七艦隊飛彈驅逐艦「裴拉塔號」（圖）例行性穿越台灣海峽。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國總統拜登今年8月宣布提供台灣8000萬美元（約新台幣25.4億元）的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF），有別於過去的軍事援助，首度以通常用於援助主權獨立國家的FMF強化台灣防衛能力。英國廣播公司（BBC）報導指出，華府知道任何公開承諾都將激怒中國，但在戰略模糊問題上保持沈默之餘，也必須充分武裝台灣。

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根據BBC報導，美國過去的對台軍售是根據其他授權批准的，過去提供「外國軍事融資」軍援的對象包含授予被聯合國承認的國家或組織如烏克蘭、阿富汗、以色列等國，台灣過去並不在此列。

儘管這次對台軍事融資的規模不大，在國會已編列20億美元預算中僅占8000萬美元，但動用到外國軍事融資計畫產生的言外之意，恐會激怒中國。為此，華府也強調其政策沒有改變，國務院亦否認FMF代表「對台任何承認」，但不可否認的是一些關鍵的做法已經有變。

觀察人士評估認為台灣對中國的攻擊準備明顯不足，不只兵役制度被民眾笑稱「夏令營」、前線部隊人力缺乏等問題，現代化的武器、軍備或戰術都明顯不足，且因過去數十年來台灣在政治與軍事領導層優先發展海軍、空軍，但在中國如今擁有全球最大規模的海軍和遠勝於他國的空軍下，有智庫兵推估計，若與中國爆發衝突台灣的海軍與空軍將在開戰96小時內全軍覆沒。

報導引述台灣民間智庫遠景基金會執行長賴怡忠、國防部智庫國防安全研究院助理研究員鍾志東說法，稱透過FMF的方式，美國可直接從自身庫存中運送武器，其中防空飛彈標槍（Javelin）與刺針（Stinger）是台灣相當缺乏的快速上手高效武器，在烏克蘭戰場上的被廣泛使用表明了台灣所需的數量可能是庫存的十倍。

同樣從烏克蘭得到的教訓是，台灣不能指望憑藉一己之力威懾北京當局，必須讓台灣局勢國際化，使G7和北約認為台灣關乎其利益，中國才會謹慎考慮攻台成本；此外，中國本身在南海、東海的行為以及試圖改變區域現狀的意圖，也將使台灣和這些地緣政治問題連接，不再被當作是孤立的問題。

報導指出，觀察人士認為華府做出的任何承諾都會激怒而非成功威懾北京，但台灣改革重建軍隊時間不多，華府明白台灣不能只靠自己保衛自己，為此也開始重新訓練台灣軍隊，互派部隊往來訓練，並將重點轉向地面部隊與砲兵。

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