Joeman曾約定酸民：我還會紅很久！如今惹上「大麻煩」 粉絲感嘆
今（6）日知名YouTuber「九妹」Joeman（翁雋明）與蕾菈夫妻檔，皆因持有大麻遭警方逮捕，事件持續發酵。更有網友挖出Joeman今年初拍攝的影片，他在裡面曾回應酸民：「我還會紅很久」，但如今涉入毒品風波，也讓粉絲相當感慨。
記者潘毅／綜合報導
Joeman在今年2月時，曾與前女友Niya拍攝回覆酸民留言主題的影片，他在影片後段透露，自己曾與酸民有個約定：「我希望他可以成為我一輩子的黑粉，我紅多久，他酸我多久。因為我會紅很久，他也要長命百歲的看到我紅很久」。Niya聽完也笑著回應：「你這回覆好像在攻擊又不是在攻擊」，Joeman也幽默表示：「我希望他長命百歲，因為他從20歲到80歲就是看到這個人在紅！」
如今Joeman陷入大麻煩、過往人設翻車，PTT鄉民也挖出這段影片感嘆「人設崩壞了」、「代言會不會受到影響」、「這波知名度更高了，但是紅是黑就難說了」；但也有一派人認為「沒看Toyz現在還是賺很大啊」、「事實是台灣人根本不在乎道德」、「沒看到Toyz在販毒爆發後，反而更紅嗎」。
而稍早Joeman也在臉書上發出律師聲明，表示已經積極配合檢警機關調查完畢，案經移送台灣新北地方檢察署檢察官偵訊後，無保飭回，現已平安返家。為此，感謝社會大眾關心，並對於造成社會的紛擾與不安，翁先生深感遺憾與抱歉，惟基於刑事偵查不公開原則，恕無法透露案情細節，也盼大家能尊重檢警機關偵查空間。