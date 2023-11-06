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中華職棒／42歲正田樹宣布退休！最後的興農牛日籍投手全部退役

▲正田樹宣佈引退，過去曾是興農牛的日籍投手，現任愛媛橘子海盜隊教練兼球員。（圖／NOWnews資料照）
▲正田樹宣佈引退，過去曾是興農牛的日籍投手，現任愛媛橘子海盜隊教練兼球員。（圖／NOWnews資料照）

記者吳政紘/綜合報導

42歲前興農牛、Lamigo桃猿隊投手正田樹，今天正式表達退役的決心，他曾在中職、美國職棒、日本職棒、日本獨立聯盟等打過球，尤其招牌的大曲球，是他在海外討生活的利器，如今正田樹正式卸下球衣，也代表效力過興農牛的日籍投手全部退役。

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正田樹效力於愛媛橘子海盜隊，隸屬於日本職棒四國島獨立聯盟plus底下球隊，畢業於桐生第一高校，1999年以第一指名進入日職火腿隊，而他則是該年夏季甲子園的奪冠投手，生涯第三年，2002年拿下9勝11敗戰績，防禦率3.45，之後搶下洋聯新人王。

2007年他被交易到阪神虎隊，2008年被戰力外，2009年轉戰中華職棒，之後成為固定先發輪值一員，第一年就繳出14勝6敗的好成績，拿下勝投王、三振王。

2010年也有11勝5敗戰績，但他跟高津臣吾在球季後並未續約，一度前往美國打球，正田樹2011年代過小聯盟跟獨立聯盟，2012年他又回到日職發展，加入養樂多隊，可是2013年再度被釋出，2014年他一度來到中職Lamigo桃猿隊打拚，但是2014年拿下2勝2敗，防禦率4.81成績。

之後回到日本獨立聯盟愛媛橘子海盜隊，正田樹持續投球，拿過3次防禦率王，2015年拿下MVP，2022年開始兼任投手教練，生涯累積日職25勝，中職27勝。


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