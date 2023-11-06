還要選！俄總統蒲亭傳決定競選連任 克宮：目前還沒宣布
蒲亭（Vladimir Putin）是俄羅斯自史達林以來在位最久的領導人，儘管俄烏戰事仍在持續，但近期蒲亭決定繼續參選總統的消息仍舊在俄羅斯內部傳開，克宮發言人則態度曖昧地表示蒲亭目前並沒有宣布參選。
國際中心楊智傑／綜合報導
自俄羅斯決定入侵烏克蘭以來，俄羅斯總統蒲亭頻頻被爆出健康狀況堪憂，甚至傳出死訊、由替身出席公開活動等消息，不過這些傳聞也被廣泛認為是想藉此在俄羅斯精英和普通民眾製造混亂，動搖其執政合法性。與此同時，蒲亭則打算繼續把持大權，消息人士稱他已決定明年3月再次參選總統，如無意外會掌權至2030年。
《路透社》引述多位消息人士說法，稱蒲亭決定參選的消息已經傳開，顧問正在準備競選活動。報導稱蒲亭認為自己必須「率領國家度過數十年來最危險時期」，而在高達80％的國內民調支持下，若無主流異議份子，蒲亭正式參選後幾乎可以說是保證當選。
自1999年從前總統葉爾欽手上接位後，現年71歲的蒲亭成為史達林以來在位最久的領導人。消息人士稱未來數週內蒲亭將會精心安排參選暗示，不過目前克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對此僅簡單回應，並不否認該消息，但也僅稱蒲亭還沒有正式宣布競選。