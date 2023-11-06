蕾菈涉毒被逮！孫生挨罵「還有心情打電動」 竟發5字酸Joeman
知名網紅「反骨」團體成員蕾菈、湯宇夫婦與百萬YouTuber Joeman，今（6）日因涉嫌吸大麻、持有毒品被警方逮捕，3人皆無保請回，警方透露涉案者高達10人，引發網紅圈大震撼，同為反骨成員的孫生，對於好友出事了竟然無動於衷，在IG曬出打電動的影片，被團長酷炫臭罵「你還有心情打電動」，孫生還貼出影片怒吼出Joeman的招牌名言「就是要對決」，把「要」改成「藥」，諷刺意味十足。
記者江芷稜／綜合報導
蕾菈涉嫌吸毒新聞報導一出，震撼整個娛樂圈，尤其是新聞報導，蕾菈的老公湯宇供稱從泰國帶回菸斗、毒品，恐涉及走私罪加一等，她事後急發聲明澄清，表示主動配合檢方調查，但絕無新聞報導所稱從海外攜帶毒品入境一事，想要洗清走私罪名。
警方稱涉案者有10人，與蕾菈關係深厚的酷炫、孫生，自然也被網友認為是嫌疑人，結果孫生在IG限時動態發布自己打電動的影片，滿足不斷破關的成就感，將此事完美切割，酷炫轉發他的動態，無奈地說「你還有心情打電動」，可見對於蕾菈涉嫌吸毒一事，身為反骨團長感到很苦惱，尤其是他今年遭逢車禍、詐騙等壞事，可說是禍不單行。
孫生也知道外界關注蕾菈、Joeman吸毒一事，他隨後拍攝影片，只見他拿出一疊像是律師函的紙用力翻過來，另一面寫著大大的「藥」字，孫生開玩笑說，「我只想說，就是要（藥）對決！」用Joeman的名言狠酸當事人，諷刺他平常最愛拍奢華平價大對決影片，搞笑行為顯得置身事外。
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