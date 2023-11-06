名家論壇》朱駿／藍白合全民調違反民主原則，也不科學

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過了一天，1月5日柯又說，「（藍白合）大部分都OK，只剩下總統這一局」，「順其自然，能整合就整合，不能整合就各自努力」，並表示，還不到最後關頭，請大家耐心等待，「台灣是個充滿驚奇的島嶼」。這頗有色厲內荏的跡象，主要原因在於自己客觀實力不足，不然就是戰略欺騙，想要拖壞國民黨形象。不過，客觀情勢對柯越來越不利，則為不爭的事實，若想戰略欺騙，最終可能騙了自己。
政黨政治與責任政治是民主政治中兩個很核心的要素。若只比較侯與柯兩人民調，民眾黨是柯一人黨，柯比民眾黨大，然而，侯在國民黨應該只占不到10%，顯然，兩人比全民調是刻意抹掉事實存在的政黨實力成分，是純以柯個人為中心的獨裁思維。同時，柯自己承認，未來的聯合政府一定是以國民黨為主力，亦即柯不具備組織政府的團隊，遑論治理能力，如何能負起政治責任？姑不再論其它侯柯兩人各自在兩市府政績的表現紀錄，柯當總統就會違反民主原則，「把國家還給人民」或「把國家還給你」就是「把國家給我玩」罷了！結果必為「朕即是國家」的「民選皇帝」，違憲亂政應不意外。
1月6日，民調專家陳陸輝（政大選研中心特聘研究員暨政治系教授兼主任）於聯合報投書〈全民調沒有說的誤差冰山〉，清楚寫到「除浮在水面的『選樣誤差』外，還有藏在水面下的『回應誤差』與『管理誤差』。」同時，「還包括據以抽樣的底冊是否完整涵蓋母群體的『涵蓋誤差』，以及……『單位無反應誤差』。」
根據陳教授的說明，我們應該明白，僅靠各方民調機構操弄出來的民調數字是靠不住的，說數字是科學就是自己不懂科學的自供詞，數字的前提是錯的，就是錯誤的、反科學的數字，這是常識。連這都不懂，怎麼會是「理性、務實、科學」呢？基本的常識都不具備，如何能有妥當穩健的執政能力麼？
可見全民調不只是違反民主政治原則，還有自身不科學的問題，純粹是民粹式的唬人騙詞！台灣百姓不要被假科學唬弄還自以為公共、公平、公開、聰明，其實恰恰相反，只是公開的欺騙罷了。是故，這次若想以全民調定正副總統人選促成藍白合，就是開憲政惡例，此例一開，後患無窮。
現在柯文哲可能要聯合郭台銘共同向國民黨叫價。郭的103萬聯署書有多少是錢買來的？有多少是牛鬼蛇神弄來的？有多少是賴清德的支持者故意攪和的？柯不知道嗎？還說要改變台灣的政治文化！是改變了，越改越差，越趨下流罷了！
台灣的驚奇是，每天都有可能看到知名政治人物不斷打穿道德甚至法治底線，這是充滿悲哀的驚奇島嶼！充滿悲哀的驚奇有什麼好期待？
據柯文哲說，朱立倫又送資料，豈不是真認了柯這個「恁爸」嗎？自取其辱，藍營的大盤自始就是朱搞壞的，應趕快醒悟，別越陷越深了！
其實，藍白合不難，除了「侯柯配」沒有其它有價值的合組總統隊方案，剩下就是把職務與職權分配原則說清楚，政治上權力一定要分配，是否分贓，要看分配得合理與否，不能將分配與分贓隨意畫上等號。
●作者：朱駿／時事評論人
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