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Toyz直播「Joe是藥對決」破10萬人！見Joeman「移送1細節」傻眼了

▲過去曾因販售大麻菸彈遭逮的網紅Toyz，晚間9點也開啟「Joe是藥對決」直播談論案情，線上直播超過10萬人同時觀看。（圖／YT@Toyz頻道）
▲過去曾因販售大麻菸彈遭逮的網紅Toyz，晚間9點也開啟「Joe是藥對決」直播談論案情，線上直播超過10萬人同時觀看。（圖／YT@Toyz頻道）

記者潘毅／綜合報導

知名YouTuber「九妹」Joeman（翁雋明）與蕾菈夫妻檔，今（6）日因持有大麻遭警方逮捕，消息引發全台譁然。而過去曾因販售大麻菸彈遭逮的網紅Toyz，晚間9點也開啟「Joe是藥對決」直播談論案情，線上直播超過10萬人同時觀看，其中Joeman被警方移送的細節，也讓Toyz不禁疑惑：「為何當時我要被勒戒？」

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今（6）日上午新北市刑大持拘票兵分多路查緝毒品案，前往Joeman新莊住處時，也在櫃中有大麻及相關研磨工具，而翁男承認持有大麻，但否認吸食及販售。據了解Joeman移送前有驗尿，但未驗毛髮，隨後他也透過律師發出聲明，表示偵查不公開，故無法透露案情。

過去也曾捲入「大麻煩」的Toyz先是在IG發文喊「我不孤單」，並在晚間9點開起直播談論本次案情，當看到Joeman持有的大量相關器具時，也忍不住直呼：「量也太多了吧！」

▲新北市刑大上午兵分多路持搜索票前往新北市中和、新莊等地。（圖／翻攝畫面）
▲新北市刑大上午兵分多路持搜索票前往新北市中和、新莊等地。（圖／翻攝畫面）
當得知「Joeman移送前有驗尿，但未驗毛髮」時，Toyz也提出質疑：「為何我那時候要驗髮，而且沒驗出來，只因是公眾人物，就被送勒戒。且頭髮的毒性會殘留3至6個月，Joeman有這些東西，他不用驗髮？連頭髮都不用驗？」

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