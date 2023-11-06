Joeman呼麻後新片破10萬觀看！粉絲敲碗「平價看守所」本人按讚了
YouTuber「Joeman」（本名：翁雋明）在今（6）日爆出持毒、吸毒風波後，目前已被檢方以毒品罪移送偵查。不過被無保請回的Joeman似乎不受太大影響，照常更新YouTube頻道，截稿前已突破10萬人次觀看，更有網友敲碗拍攝一集「平價奢華看守所對決」，沒想到還引來Joeman按讚，引發討論。
記者詹鎰睿／綜合報導
Joeman透過律師聲明，針對此次的風波，向社會大眾致歉。怎料，事件爆發沒多久，Joeman照常經營社群平台，宣傳YouTube的新片，更開放大家一同看首映直播，人數一度飆至5千多人在線觀看，大家紛紛在聊天室嘲諷，「就是藥對決！」、「平價植物VS奢華食物。」
然而，隨著直播結束，該部片至少累積10萬人次觀看，底下網友紛紛留言敲碗，「奢華看守所對決廉價看守所」、「平價牢飯對決奢華牢飯」、「超期待Joeman做頂級大麻煩VS平價大麻煩」、「今天竟然還上片...先敲碗下次找椅子來拍平價會客菜VS奢華會客菜了。」
沒想到這些留言，Joeman本人通通按愛心，似乎完全沒在擔心未來可能因為毒品而入獄服刑一事。不過也有人認為，這些愛心並非Joeman本人，而是為了提升互動，由員工負責操作。
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