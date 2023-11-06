蕾菈夫婦吸毒遭逮！「反骨男孩」老闆酷炫不忍首發聲：有點麻煩
網紅團體「反骨男孩」成員蕾菈與老公湯宇今（6）日因家中藏有二級毒品大麻遭到檢方搜查後逮捕，目前夫妻倆已無保請回，整案交由地檢署以毒品罪偵辦。繼夥伴孫生之後，老闆酷炫也忍不住在臉書宣洩情緒，「有點麻煩！」
記者詹鎰睿／綜合報導
檢方指出，除了蕾菈夫婦、Joeman以外，涉及此次毒品案者高達10人，繼Toyz之後，再度掀起網紅圈毒品之亂。而在蕾菈出事後，夥伴孫生照常在IG上分享他的打電話生活，結果換來老闆酷炫一陣怒罵，「你還有心情打電動！」
隨後孫生才貼出一段影片，嘲諷Joeman的招牌名言「就是要對決」，把「要」改成「藥」，正式對此事發聲，而酷炫也在個人臉書平台上發文：「有點麻煩！」似乎正在為此事煩惱中。
貼文曝光後，大家紛紛留言，「麻煩大了！」、「個人事，個人擔」、「這已經不是有點了，在國內持才算有點，從國外進來那真的麻煩大了」、「可以全體反骨再集體驗尿一次嗎？」
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