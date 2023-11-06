Joeman惹「大麻」煩！YouTube事蹟、爭議一次看　曾直播中酸統神

Joeman涉毒恐賠千萬！Toyz盤點「頂級網紅」身價　嘆：真的完了

▲Joeman（九妹）持大麻遭逮，涉嫌吸毒恐賠千萬。（圖／翻攝Joeman YouTube）
▲Joeman（九妹）持大麻遭逮，涉嫌吸毒恐賠千萬。（圖／翻攝Joeman YouTube）

記者羅凌筠／綜合報導

頂級網紅Joeman（九妹，本名翁雋明）的YouTube頻道擁有259萬人追蹤，以開箱3C產品、上億豪宅及奢華對決平價的評測影片，受到網友喜愛，今年還得到走鐘獎肯定，Joeman今（6）日持有大麻遭逮，因涉嫌吸毒人設翻車，持毒「學長」Toyz評估Joeman要賠千萬跑不掉。「真的是完了。」

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▲Toyz封Joeman「網紅界吳亦凡」，涉毒之後賠償廠商賠不完。（圖／翻攝Toyz YouTube）
▲Toyz封Joeman「網紅界吳亦凡」，評估他涉毒之後賠償廠商賠不完。（圖／翻攝Toyz YouTube）
2年前，Toyz的新北住處被查獲近200支大麻菸彈，因涉嫌販賣二級毒品遭判刑。Toyz今晚在直播中分析，KOL最怕涉及刑案，一涉毒之後90%的商業合作會取消，相關的業配、聯名、肖像權合作也要賠錢，「我那時候賠幾百（萬）跑不掉，人生又歸零，幾乎是沒錢了。」

Toyz認為以Joeman的知名度跟形象，可以稱作「網紅界吳亦凡」，Joeman還狂砸1200萬，裝潢租來的150坪辦公室，至少要養8名員工，「即便這個案子在刑期可以下莊，損失的金額還是一般人無法估計，特別是Joeman，應該要上千萬，蕾菈可能是幾百（萬），當然也有可能Joeman賺飽了，退休沒差。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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