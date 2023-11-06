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李克強告別式露面！習妻彭麗媛罕見出席　傳將升任中央政治局委員

▲中國國務院前總理李克強遺體在北京八寶山殯儀館火化，中國國家主席習近平與妻子彭麗媛也到場送別，並與李克強夫人程虹握手慰問。（圖／翻攝自新華社）
▲中國國務院前總理李克強遺體在北京八寶山殯儀館火化，中國國家主席習近平與妻子彭麗媛也到場送別，並與李克強夫人程虹握手慰問。（圖／翻攝自新華社）

國際中心楊智傑／綜合報導

因心臟病去世的中國前總理李克強在本月2日於北京火化，出席告別式的包含中國國家領導人習近平與其他6名中共中央政治局常委，其中罕見現身的還有習近平妻子彭麗媛，且彭還走在眾人前方，令外界對於這樣的安排進行諸多揣測。近日中國內部分析稱 習近平夫婦一同出席李克強告別式，屬於「破例」之舉，更有讓彭麗媛升格進入政治局的安排可能。

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李克強遺體在北京八寶山公墓火化，中國前國家領導人、李克強亦師亦友的胡錦濤並未到場而是送花圈表示哀悼，習近平等現任七常委及韓正與習近平夫人彭麗媛則到告別式現場，與與李克強遺孀程虹握手。此前，包含前總理李鵬、中共第三代領導人江澤民告別儀式上，彭麗媛皆未隨同習近平前往弔唁，此次出席被認為是在對外釋放訊號。

澳洲華裔女作家李隽6日透露，彭麗媛可能成為江青（毛澤東妻子）第二，「彭麗媛可能進政治局。目前諫貽琴當上全國婦聯主任，政治局少了1位女委員，彭麗媛絕有可能提升這個位置，這樣是三級跳：中央候補委員、中央委員、中央政治局委員」

她分析指出，「依照習目前行事風格及既往事實，估計不是空穴來風。 就看11月2號八寶山告別儀式新聞場景，彭出席並走在了其他6常委前面，就已打破了建國以來歷屆領導追悼會及告別儀式上，國家領導的出場順序和禮儀。這種既公開又重大的場合，黨和國家領導人出場，是很講究禮儀和順序的，可她不僅出席而且走在了最前面。」

在此之前，習近平出席中國婦女第13次全國代表大會閉幕式時，才強調女性回歸家庭、結婚生子重要性，進一步淡化性別平等議題，使得外界質疑中國女性的社會地位恐一路下滑；《紐約時報》就指出今年是中共最高權力機構中20年以來第一次沒有女性成員習近平未在講話中提及「職場女性」，國務院副總理丁薛祥在婦女大會上致開幕詞時也打破了20年來的傳統，沒有提及「男女平等是促進社會發展的一項基本國策」這個標準說法，引人關注。

紐約城市大學政治系教授夏明則表示，中共釋放的訊號是鼓勵女性退出勞動力市場以扭轉中國年輕人口斷崖式下降的趨勢，但缺少女性經濟參與度只會使中國性別差距更加惡化。「從官方層面、從最高領導人的關注度來說，中國女性的社會地位在急劇倒退。」

隨著教育水平的提升，近年來中國女性平等意識正在迅速覺醒，但中國政府視其為威脅之一。夏明表示，「中國社會已經積聚一大批非常有能力、有才華的女性，她們會跟這個體制發生強烈衝突。」

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