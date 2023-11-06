李克強告別式露面！習妻彭麗媛罕見出席　傳將升任中央政治局委員

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澳洲華裔女作家李隽6日透露，彭麗媛可能成為江青（毛澤東妻子）第二，「彭麗媛可能進政治局。目前諫貽琴當上全國婦聯主任，政治局少了1位女委員，彭麗媛絕有可能提升這個位置，這樣是三級跳：中央候補委員、中央委員、中央政治局委員」
她分析指出，「依照習目前行事風格及既往事實，估計不是空穴來風。 就看11月2號八寶山告別儀式新聞場景，彭出席並走在了其他6常委前面，就已打破了建國以來歷屆領導追悼會及告別儀式上，國家領導的出場順序和禮儀。這種既公開又重大的場合，黨和國家領導人出場，是很講究禮儀和順序的，可她不僅出席而且走在了最前面。」
在此之前，習近平出席中國婦女第13次全國代表大會閉幕式時，才強調女性回歸家庭、結婚生子重要性，進一步淡化性別平等議題，使得外界質疑中國女性的社會地位恐一路下滑；《紐約時報》就指出今年是中共最高權力機構中20年以來第一次沒有女性成員習近平未在講話中提及「職場女性」，國務院副總理丁薛祥在婦女大會上致開幕詞時也打破了20年來的傳統，沒有提及「男女平等是促進社會發展的一項基本國策」這個標準說法，引人關注。
紐約城市大學政治系教授夏明則表示，中共釋放的訊號是鼓勵女性退出勞動力市場以扭轉中國年輕人口斷崖式下降的趨勢，但缺少女性經濟參與度只會使中國性別差距更加惡化。「從官方層面、從最高領導人的關注度來說，中國女性的社會地位在急劇倒退。」
隨著教育水平的提升，近年來中國女性平等意識正在迅速覺醒，但中國政府視其為威脅之一。夏明表示，「中國社會已經積聚一大批非常有能力、有才華的女性，她們會跟這個體制發生強烈衝突。」