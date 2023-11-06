不願上演舊金山街頭亂象！英內政大臣擬「限制街友使用帳篷」惹議
在英國，有成千上萬名無家可歸者只能露宿街頭，有些人入夜後只能睡在簡陋的帳篷中，近日英國內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）表示，她將提出一條新法律，限制流浪街友在大街上使用帳篷，並稱他們「把住在帳篷視為一種『生活選擇』」，強調此舉是避免英國城市像美國的舊金山或洛杉磯大街那樣充斥犯罪、吸毒和髒亂的場景。
國際中心楊智傑／綜合報導
《路透》、《BBC》報導指出，英國內政部長布雷弗曼藉由社交平臺X（前推特）稱「英國快要變成一個滿街都是帳篷的國家，而在街上紮營的流浪者很多是外國人」，這名被視為執政黨「保守黨」未來黨魁人選的政治人物強調英國永遠支持那些「真正無家可歸者」，「但我們不能允許我們的街道被一排排帳篷佔據，他們把住在街上當作一種生活方式的選項。」
布雷弗曼認為，政府若不採取行動，英國的城市將上演美國舊金山和洛杉磯等城市的情況，導致犯罪、吸毒和街區髒亂現象激增；她強調，對於不想露宿街頭的人來說，其實也有其他選擇，英國政府正與地方政府合作，增加對這些人的援助，
布雷弗曼提到，她想遏止的—如其他守法民眾們希望遏止的—是那些在公共場所搭帳篷，以強迫路人施捨的乞討、偷竊、亂丟垃圾等行徑為社區帶來困擾的人。
不過她的言論也招來批評，反對黨工黨副黨魁芮納（Angela Rayner）就砲轟街友人數的增加來自保守黨政府13年來的執政，街友慈善機構也痛批「流落街頭並不是一種『生活方式選項』，而是政府政策失敗的展現」。