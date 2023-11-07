自由車／96聯賽意外帶起網紅文化 冠軍車手也是知名YouTuber
96自由車聯賽成為國內車界的重點賽事，也意外帶動網紅文化，許多車友自備攝影器材，紀錄比賽的過程，也有專業車手透過賽事教學，甚至開出訓練菜單，其中本屆總冠軍橘衫得主李廷威，也是一個YouTuber，不僅靠比賽賺獎金，也藉由直播換取更大的知名度。
記者廖聿偉/綜合報導
擁有超過2.5萬人訂閱的單車網紅YouTuber李世烽，拿下96聯賽M30組的第二名，他也全程記錄每一站的比賽過程，並透過剪輯與粉絲分享，廣受好評。他說，「聯賽的成立也讓每一部影片有主軸，同時還能製造話題，而我也更有動力投入訓練，盼能讓成績更進步。」
新生代網紅曾晴本次帶上特製版兔耳朵安全帽參加挑戰組96 Heros。她笑說，慢慢經營自己的FB和IG，有越來越多粉絲關注，有時練車還會被網友認出來；其實現在經營個人社群、自媒體越來越盛行，未來也會努力精進騎車技術，同時用GoPro紀錄生活，與網友分享。
96自轉車董事長楊倩玉原本秉持「回家」做一件事的理念，排除萬難，讓國內消失已久的聯賽復辦，造福車界，目前聯賽也已漸漸步上軌道。她說，看到越來越多車手願意出來比賽，內心很感動，也很有成就感，雖然過程很艱辛，路權和經費的取得也不容易，但還是會努力辦下去，明年也打算在海外舉辦挑戰賽，讓國內車手有機會與外國選手較勁，同時也帶動台灣自由車產業的發展。
另外，96Heroes除了吃喝補給、兔女郎，每一站還有上看20萬等值的贈品，讓車友覺得值回票價又好玩，魅力不輸競賽組。