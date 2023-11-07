迎入秋最低溫！7-11茶飲「買2送2」只限今天　超市咖啡「買5送6」

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今（7）天是每月一次的「一起品茶趣」登場，活動只限定1天，線上APP祭出多款茶飲優惠，每會員各限購4組，但要注意兌換期限，多數只能兌換到今年11月30日，別一次囤杯太多。
📍APP｜限11月7日
◾黑糖珍珠撞奶4杯168元，7折（原價60元、特價42元）
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾珍珠椰果四季春青茶／優格好多青買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾英式紅茶／四季春青茶買10送7，5.9折（原價35元、特價21元）
📍門市｜即起至11月14日
精品咖啡新推出「花香耶加雪菲」，即起至11月14日期間，祭出2杯7.9折、4杯7.5折。
🟡美廉社
📍門市｜即起至11月28日
◾大杯美式買5送6，4.5折（原價45元、特價20元）
寄杯可享分批取貨及跨店領取，自備環保杯再享5元折扣。
🟡85℃
迎接「雙11」，11月11日當天中杯招牌咖啡2杯111元，約是7.9折，現買現取每人限購三組，寄杯辦法依各門市公告為主。
此外，若消費者名字裡有「光、棍」任一字（同音亦可），結帳時出示身分證確認，原價50元的中杯薑茶，可享第2杯取暖價11元，相當於6.1折，每人限購1組。
🟡萊爾富
📍APP｜即起至11月14日
◾大杯美式50杯1111元，4.9折（原價45元、平均23元）
◾大杯拿鐵35杯1111元，5.8折（原價55元、平均32元）
◾蜂蜜風味拿鐵25杯1111元，5.9折（原價75元、平均45元）
🟡星巴克
11月7日買大杯以上同品項2杯6折，且包含11月初剛回歸的栗子蒙布朗系列、太妃核果系列，以及星冰樂品項，一年必須喝上一杯的太妃核果那堤，大杯原價160元，兩杯6折後平均單杯96元。