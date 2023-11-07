限周一開工！全家拿鐵、美式買6送6　星巴克「太妃核果那堤」6折

迎入秋最低溫！7-11茶飲「買2送2」只限今天　超市咖啡「買5送6」

▲今氣溫驟降明顯轉涼，7-11有一日限定香鑽水果茶、四季春青茶買2送2；美廉社咖啡買5送6；星巴克太妃核果那堤爽喝6折。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲今氣溫驟降明顯轉涼，7-11有一日限定香鑽水果茶、四季春青茶買2送2；美廉社咖啡買5送6；星巴克太妃核果那堤爽喝6折。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者黃韻文／綜合報導

本周挑戰「入秋最低溫」，北東高溫今天驟降、轉涼明顯有感，需要熱飲、熱咖啡暖身，7-11今（7）有一日限定的茶飲優惠，包括香鑽水果茶、四季春青茶都是買2送2、可線上寄杯；美廉社則祭出大杯美式「買5送6」；星巴克今最後一天喝2杯6折，有涼意的一早來杯太妃核果那堤醒腦最幸福，大杯原價160元，6折價只要96元，《NOWnews》整理各家優惠一次看。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡7-ELEVEN
今（7）天是每月一次的「一起品茶趣」登場，活動只限定1天，線上APP祭出多款茶飲優惠，每會員各限購4組，但要注意兌換期限，多數只能兌換到今年11月30日，別一次囤杯太多。

📍APP｜限11月7日
◾黑糖珍珠撞奶4杯168元，7折（原價60元、特價42元）
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾珍珠椰果四季春青茶／優格好多青買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾英式紅茶／四季春青茶買10送7，5.9折（原價35元、特價21元）

📍門市｜即起至11月14日
精品咖啡新推出「花香耶加雪菲」，即起至11月14日期間，祭出2杯7.9折、4杯7.5折。

▲每月7日限定的「一起品茶趣」登場。（圖／業者提供）
▲每月7日限定的「一起品茶趣」登場。（圖／業者提供）
🟡美廉社

📍門市｜即起至11月28日
◾大杯美式買5送6，4.5折（原價45元、特價20元）

寄杯可享分批取貨及跨店領取，自備環保杯再享5元折扣。

▲美廉社開放咖啡跨店寄杯，並祭出買5送6。（圖／民眾提供）
▲美廉社開放咖啡跨店寄杯，並祭出買5送6。（圖／民眾提供）
🟡85℃
迎接「雙11」，11月11日當天中杯招牌咖啡2杯111元，約是7.9折，現買現取每人限購三組，寄杯辦法依各門市公告為主。

此外，若消費者名字裡有「光、棍」任一字（同音亦可），結帳時出示身分證確認，原價50元的中杯薑茶，可享第2杯取暖價11元，相當於6.1折，每人限購1組。

▲85℃在雙11當天，中杯招牌咖啡2杯111元。（圖／業者提供）
▲85℃在雙11當天，中杯招牌咖啡2杯111元。（圖／業者提供）
🟡萊爾富

📍APP｜即起至11月14日
◾大杯美式50杯1111元，4.9折（原價45元、平均23元）
◾大杯拿鐵35杯1111元，5.8折（原價55元、平均32元）
◾蜂蜜風味拿鐵25杯1111元，5.9折（原價75元、平均45元）

🟡星巴克
11月7日買大杯以上同品項2杯6折，且包含11月初剛回歸的栗子蒙布朗系列、太妃核果系列，以及星冰樂品項，一年必須喝上一杯的太妃核果那堤，大杯原價160元，兩杯6折後平均單杯96元。

▲聖誕限定的栗子蒙布朗、太妃核果系列回歸，今明兩天2杯6折。（圖／星巴克）
▲聖誕限定的栗子蒙布朗、太妃核果系列回歸，11月7日有2杯6折。（圖／星巴克）

限周一開工！全家拿鐵、美式買6送6　星巴克「太妃核果那堤」6折

星冰樂2杯6折！星巴克耶誕杯「買一送一」　大苑子等3大手搖新品

超商雙11開跑！寄杯咖啡「50杯1111元」　全家、7-11今美式買1送1

限5天！7-11泡麵買1送1、美妝「買1送2」　全家美式、冰淇淋半價

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞