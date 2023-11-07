Joeman惹「大麻」煩！YouTube事蹟、爭議一次看　曾直播中酸統神

蕾菈被搜出毒品秒裝傻「這是什麼」　湯宇淡定要警方自己搜

▲湯宇（左）見警察上門直回：「你們自己搜」，蕾菈看到毒品後裝傻：「這是什麼」。（圖／蕾菈臉書）
▲湯宇（左）見警察上門直回：「你們自己搜」，蕾菈看到毒品後裝傻：「這是什麼」。（圖／蕾菈臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

網紅Joeman、蕾菈及湯宇昨（6）日因家中藏有二級毒品大麻，遭到檢方搜查後逮捕。警方當時到達蕾菈家，要求蕾菈夫妻倆交出毒品，湯宇回覆：「你們自己搜。」警方搜出0.4公克毒品大麻及吸食器後，蕾菈則裝傻的說：「我不知道這是什麼？」

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▲蕾菈（左）與老公湯宇（右）去年完成婚禮，也即將要擁有愛的結晶。（圖／翻攝蕾菈IG）
▲蕾菈（左）與老公湯宇（右）被搜出家中藏有毒品。（圖／翻攝蕾菈IG）
據《ETtoday新聞雲》報導，警方持搜索票到蕾菈家時，一家人準備出門，警員表明來意並要2人交出毒品時，夫妻倆態度淡定，湯宇直說：「你們自己搜。」隨後警方在主臥的床邊桌子的抽屜，搜出0.4公克毒品大麻及吸食器，並詢問毒品來源，蕾菈則裝傻回：「我不知道這是什麼？」

▲湯宇和蕾菈夫妻倆持毒遭逮，當下被搜到毒品反應曝光。（圖／蕾菈臉書）
▲湯宇（左）和蕾菈夫妻倆持毒遭逮，當下被搜到毒品反應曝光。（圖／蕾菈臉書）
Joeman、蕾菈及湯宇目前3人已無保請回，並透過律師發表聲明，蕾菈表示一切配合檢方調查，因偵查不公開，不便說明內情，Joeman經紀人昨日晚間回應，「目前無保請回，配合檢調調查當中，偵查部不公開不方便多說，今天的事情，目前人平安，心情複雜，謝謝大家關心。」

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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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