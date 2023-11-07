蕾菈被搜出毒品秒裝傻「這是什麼」 湯宇淡定要警方自己搜
網紅Joeman、蕾菈及湯宇昨（6）日因家中藏有二級毒品大麻，遭到檢方搜查後逮捕。警方當時到達蕾菈家，要求蕾菈夫妻倆交出毒品，湯宇回覆：「你們自己搜。」警方搜出0.4公克毒品大麻及吸食器後，蕾菈則裝傻的說：「我不知道這是什麼？」
記者薛羽彤／綜合報導
據《ETtoday新聞雲》報導，警方持搜索票到蕾菈家時，一家人準備出門，警員表明來意並要2人交出毒品時，夫妻倆態度淡定，湯宇直說：「你們自己搜。」隨後警方在主臥的床邊桌子的抽屜，搜出0.4公克毒品大麻及吸食器，並詢問毒品來源，蕾菈則裝傻回：「我不知道這是什麼？」
Joeman、蕾菈及湯宇目前3人已無保請回，並透過律師發表聲明，蕾菈表示一切配合檢方調查，因偵查不公開，不便說明內情，Joeman經紀人昨日晚間回應，「目前無保請回，配合檢調調查當中，偵查部不公開不方便多說，今天的事情，目前人平安，心情複雜，謝謝大家關心。」
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