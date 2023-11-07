必勝客外送到IKEA賣場！客人懶躺沙發滑手機收披薩：當自己家開趴
真有人把IKEA當自己家！網路社群流傳一張必勝客店員外送到IKEA賣場，而客人懶躺沙發，一邊滑手機一邊收披薩的照片，讓不少網友驚訝「賣場不能吃東西啦」、「躺在這裡吃比薩也太舒適了吧?!」、「這沙發他應該要買下來了」。
記者蕭涵云/綜合報導
原來，該照片便是從必勝客粉專發出，不少粉絲直呼「很幽默欸」、「我以為我滑到IKEA的PO文」，還有饕客直接敲碗必勝客「聯名瑞典肉丸」、「出沙發口味的pizza」！
連IKEA小編都來留言「周末在家的me」，不甘示弱秀出熊熊在自家賣場吃披薩的照片，還開玩笑自問自答「為何熊熊可以在賣場吃東西」？「沒有為什麼這他家」但仍謹慎「溫馨提醒賣場內不可以吃東西」。
IKEA粉絲也起哄說要配「IKEA 哇沙米霜淇淋」，超人氣明星鯊魚的鐵粉質疑怎麼會沒有鯊鯊？還獲小編回覆「海裡吃披薩會濕掉」，吸引不少網友按讚。
據了解，必勝客、IKEA雙強即將首度聯手，為年末耶誕跨年開趴出主意，喊出「這樣趴才Chill」，不只有必勝客全新奢華比薩、還有IKEA設計Lazy Luxury派對空間，號稱推出最舒服的「慵懶奢華」沉浸式派對體驗。最新消息請鎖定《NOWnews今日新聞》第一手報導。
而派對單位 BUTTER 則在雙11光棍節，於台北東區「爛醉咖啡」打造全新支線企劃「PB_J Vol.1」，現場邀請新銳R&B歌手 VINCE 硯、DJ KA’ANA演出，並提供超人氣韓式雙醬炸雞、派對炸物拼盤及松露起司脆薯，雙方還共同推出以貝里斯奶酒搭配泰式奶茶、起司奶蓋的活動限定「奶油爛醉特調」；還設計臉紅心跳的配對小遊戲，每到整點都可邀請心儀對象，一起到吧台兌換限量的「奶油特調Shot」。